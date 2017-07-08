Dha Yurt Bülteni - 13

PKK'lı teröristler, iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı; 2 ölü, 3 yaralı







HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristler, iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı. Saldırıda 2 sivil öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.



Olay, bugün öğleden sonra Yüksekova İlçesi Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı. Binek tipi bir aracı da ateşe veren teröristler, kaçtı.



Saldırının duyulmasının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava destekli, geniş çaplı operasyon başlattı.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber: Yüksekova - Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -



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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı



ŞANLIURFA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında DBP'li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne yönelik kent merkezi ile Ceylanpınar İlçesi'nde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan DBP Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir T. ve DBP Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ç. ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kalaşnikof silah ile bu silaha ait 357 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Evlerde arama yapan ekipler



Aramada ele geçirilen tüfek ve mermiler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



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Kangal köpekleri görücüye çıktı



SİVAS'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'nde köpekler görücüye çıktı.



Önceki yıllarda bir süre ara verilen, ancak daha sonra bir süre ara verilen Kangal festivali kapsamında yörede yetiştirilen kangal köpekleri festival kapsamında gösteri geçişi yaptı. İlçedeki Öğretmenevi önüne kurulan alanda toplanan köpekler, yetişkin erkek, yetişkin dişi ve yavru kategorilerine göre sıralandı. Gösteri geçişi için isimlerini listeye yazdıran yetiştirici sahipleri, tek tek anons edilerek protokol tribünün önünden geçti. Programa Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile protokol üyeleri katılırken, ilçe halkı da köpeklerin geçişini ilgiyle izledi. Bazı iri köpekler geçiş sırasında güçlükle zaptedilirken, en büyük ilgiyi ise henüz 1 ve 2.5 aylık olan yavru köpekler gördü.



YAVRULAR 5 BİN LİRA



Yavru köpeklerin sahibi Savaş Atmaca, "Köpek Festivali kapsamında yavrularımı buraya getirdim. Bozo ve Karo isimli köpeklerim satılık değil ama fiyat olarak yaklaşık 5 bin lira değerinde. Festivale renk katmak için katıldık" dedi.



Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise önceki yıllarda yapılan köpek yarışmalarını, çeşitli tartışmalara neden olduğu ve festival ruhuna zarar verdiği için kaldırdıklarını belirterek, bütün köpeklerin değerli olduğunu söyledi. Yarın sona örecek festival kapsamında yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek.



Görüntü Dökümü:



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-Festival için gelen köpekler



-Yavru köpeklerin görüntüleri



-Sahipleri ile röportajlar



-Köpeklerin gösteri geçişi



-Detaylar



Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL(Sivas),



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Tendürek'te 3 PKK'lı öldürüldü







Oğuzhan HANÇER/AĞRI, - AĞRI'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin barınma yerlerinin belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tendürek Dağı'nın batısında 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine saat 16.40 sıralarında havalanan F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.



Teröristler etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.