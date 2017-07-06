Dha Yurt Bülteni-13

Kılıçdaroğlu: En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar yaratıyor (4)



YEŞİL ARTİVİN DERNEĞİ ÜYESİ YAKLAŞIK 100 KİŞİ İSE 'ARTİVİN'İME DOKUNMA' YAZILI TİŞÖRTLER GİYEREK, 'CERATTEPE'YE ADALET' PANKART AÇIP YÜRÜDÜ.



YARIN İSTANBUL'A ULAŞILIYOR



Bugün, Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nden yürüyüş başlarken Dilovası Rampası mevkiinde mola verildi. Bugün Gebze'ye ulaşılarak, eski Topçu Kışlası alanında kamp yapılacak. Yarın Gebze'den başlayan yürüyüşte Darıca'da mola verilecek. Daha sonra yeniden yola devam edilerek Tuzla'ya yürünecek. Cumartesi günü ise Tuzla'dan başlayacak yürüyüş Dragos'ta son bulacak. Pazar günü günü Dragos'tan, Maltepe Miting alanına yaklaşık 3 kilometre olduğu belirtilen kısa bir yürüyüş yapılacak. Bugün Adalet Yürüyüşü'ne Barış İçin Kadınlar Girişimi de katıldı. 80 kadın örgütünün ortak çağrısı ile yaklaşık 400 kadın, 9 yıl önce aktivist Pippa Bacca'nın Tavşancıl mevkiinde öldürülmesi nedeniyle Tavşancıl mevkiinde yürüyüşe katıldı. Yeşil Artivin Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi ise 'Artivin'ime dokunma' yazılı tişörtler giyerek, 'Cerattepe'ye adalet' pankart açıp yürüdü.



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Bakan Avcı, ABD'ye kaçırılan mozaiklerin iadesini istedi







KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenen mozaiklerin bir parçasının çalınarak ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki Bowling Green State Üniversitesi'ne götürüldüğünü söyledi ve iadesini istedi.



Gaziantep'e bir dizi açıılışa katılmak için gelen Bakan Avcı, ilk olarak Zeugma Mozaik Müzesi'nin yeni tamamlanan B Bölümü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan bölümü gezen Bakan Avcı, daha sonra müzedeki eserleri inceledi. Nabi Avcı, burada sergilenen mozaiklerin, eksik parçalarının çalındığını söyledi. ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki Bowling Green State Üniversitesi'nde taban mozaiği olarak kullanılan mozaiklerin iade edilmesi gerektiğini ifade eden Nabi Avcı, şunları söyledi:



"Bir üniversitenin bu şekilde anılması yakışmaz. Bir üniversiteye yakışan böyle değerli bir kültürel varlığı anavatanına iade etme bilgeliğini göstermektir. Ben buradan Amerika'daki Bowling Green State Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına bir çağrıda bulunuyorum. Gaziantep'te şu anda arkamda duran mozaikteki boşlukları gören herkes bunların nerede olduğunu soruyor. Biz de onlara her defasında, 'Bunlar buradan kaçak olarak Amerika'ya götürüldü, şu anda Ohio'da Bowling Green State Üniversitesi'nde' diyoruz. Bir üniversitesinin adının bu şekilde anılmasındansa buraya bir teşekkür levhası koyarız. Bowling Green State Üniversitesi'ne Zeugma'dan götürülen mozaikleri bize iade etme bilgeliğini gösterdikleri için teşekkür ederiz. Bowling Green State Üniversite'ne de başka diğer üniversitelere de başka müzelere de pek çok Avrupa'daki tırnak içinde anlı, şanlı müzelere de hırsızlık malı kaçak eserleri sergilemekten daha çok onları anavatanlarına iade etmek yakışır. Böylelikle adlarına daha iyi şekilde duyurmuş olurlar. Biz şimdi Bowling Green State Üniversitesi'ni bu şekilde anmaktan biz utanıyoruz. Onlara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, lütfen Anadolu'dan, Gaziantep'ten, Zeugma'dan sökülüp götürülerek orada taban mozaiği olarak sergilenen eserlerimizi iade etsinler. Bowling Green State Üniversitesi'nin adı da Gaziantep'te böyle anılsın."



Bakan Avcı daha sonra beraberinde Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Ak Parti Gaziantep milletvekillerinin katılımıyla Zeugma 6'ncı Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali kapsamında yapılan Suluboya Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bakan Nabi Avcı'nın müzeye gelmesi



Bakan Avcı'nın açılışı yapması



Bakan Avcı'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Eyyüp BURUN- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, -



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KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ'DE KORKUTAN YANGIN



KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ve bir işçi hastaneye kaldırıldı.



Kayseri OSB 11. Cadde üzerinde bulunan bir geri dönüşümlü kağıtların işlendiği fabrikanın bahçesindeki atık kağıtlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. İhbar üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi, OSB ve 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komitanlığı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, itfaiye eri 50 yaşındaki Cuma Kaçmaz ile 40 yaşındaki fabrika çalışanı Murat Yenice dumandan etkilenerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonucu tamamen söndürülen yangında, büyük çaplı maddi zararın meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Fabrika yangınından görüntüler



-Yangından etkilenen bir işçinin hastaneye getirilmesinden görüntü



-Detay görüntü



Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)



3 dakika 50 saniye/121 MB



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KAMYONETİNİN BRANDASINI BAĞLARKEN OTOMOBİL ÇARPTI



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, yol kenarında kamyonetinin brandasını bağlamaya çalışan 40 yaşındaki Vedat Erol, otomobilinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Ayvacık Sapanca Mevkii'nde meydana geldi. Ayvacık İlçesi'nden Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne giden Vedat Erol, brandası açılan meyve yüklü kamyonetiyle yol kenarında durarak, iplerini bağlamaya başladı. Bu sırada İzmir'den Çanakkale yönüne giden M.A yönetimindeki 34 RT 1859 plakalı otomobil, Erol'a çarptı. Erol, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Erol'un cesedi, kaza yerinden 50 metre uzağına savruldu. Otomobil sürücüsü M.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Erol'un cesedi ise Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Kaza alanından görüntü



Kaza yapan otomobilden ve kazada yaşamını yitiren şahıstan görüntü



Haber-Kamera: İpek GÜNEY/ AYVACIK (Çanakkale),