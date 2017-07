Dha Yurt Bülteni - 13

Yalova'daki sel felaketinden bin sera zarar gördü







YALOVA Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova'da etkili olan yağışlar nedeniyle Çınarcık İlçesi Koru Beldesi'ndeki derenin taşması sonucu bölgede bin çiçek serasının zarar gördüğünü söyledi. Bölgedeki üreticileri ziyaret eden Beşli, "Bu bölgemiz geçimini seracılıktan sağlıyor. Yaklaşık bin çiçek serası zarar gördü. Devletimizden çiftçilerimize destek bekliyoruz. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruzö dedi.



Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne iki gün önce metrekareye 88 kilogram yağışın düştüğü yağmur nedeniyle bölgede geçimini seracılıktan sağlayan çiftçileri etkiledi. Sular altında kalan seralarda bulunan mahsuller heba oldu. Çiftçileri gezerek zararlarını inceleyen Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, devletin desteğini beklediklerini söyledi. Beşli, "Yağmurlarla gelen bu afette Koru Beldemiz etkilendi. Özellikle mevsimlik çiçek, kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştirilen bir alanımızdı burası. Bin tane seramız aynı bu şekilde yerle bir olmuş, komple ürünler, saksı ürünleri, kesme çiçek ürünleri ve mevsimlik çiçekler kullanılamayacak hale gelmiş. Dağdan gelen sel, bütün seraları yerle bir etmiş. İçindeki ürünler bitmiş. Çiftçimiz çok mağdur durumda. Biz de bir an önce bu mağduriyetin ortadan kalkması için devletin desteği gerekiyor. Bu ürünleri yetiştiren insanlar senelerini harcadı. Emekleri bir anda bir sel uğruna yerle bir olmuş durumda. İnsanlar canlarını kurtardıklarına şükrediyorlar ama mal canın yongası. Neticede bu ürünlerin artık kullanılamayacak durumda. Bir seranın içinde yüz binlerce liralık hasar var. İnsanların alınlarının terini, çoluk çocuklarının rızkını bir anda sele kaptırdılar. İnsanın vicdanı sızlıyor. Biz de yetkililerimizin bir an evvel bu mağdur insanlara el atmasını bekliyoruzö dedi.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Su taşkınının yaşandığı Koru Deresi'nde ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Yalova Afet ve Acil Müdahale Başkanlığı'ndan ise (AFAD) içerisinde mühendislerin de olduğu bir ekibin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yapılan çalışma ile bölgede kaç konutun ve kaç seranın hasar gördüğü tespit edilecek.



ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR



Bölgede seracılıkla geçimini sağlayan çiftçiler ise su taşkınının Karayolları tarafından Koru Deresi üzerinden geçen yol ve köprü çalışmasından kaynaklı olabileceğini iddia etti. Milyonlarca liralık zararı olan çiftçiler, devletten bu konuda destek beklediklerini söylediler.



Polisin ele geçirdiği uyuşturucuyu geri almak için yalvardı







GAZİANTEP'te, polis tarafından 5 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirilen 1 kişi, uyuşturucuyu geri vermesi için dakikalarca polise yalvardı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı 130 polisin katılımıyla, kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede operasyon düzenlendi. Polis, durumundan şüphelendiği araç ve yayaları durdurup üst araması ile GBT sorgularını yaptı. Narkotik köpeği 'Bady'nin de getirildiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişiler hakkında işlem yapıldı. Polislerin durdurduğu bir otomobildeki şüpheliler üzerinde yapılan armalarda ise bir kişinin iç çamaşırında bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi. Polisler üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 şüpheliyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.



UYUŞTURUCUYU ALMAK İÇİN POLİSE YALVARDI



Polislerin şüphelenerek üst aramasını yaptığı bir kişinin üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Üzerindeki uyuşturucuyu evinin son ekmek parasıyla aldığını söyleyen şüpheli, uyuşturucuyu tekrar almak için polislere yalvardı. Şüpheli, "Evin son ekmek parasını buna verdim. Kurban olayım ağabey bana bir miktar verin. Krize girer ölürüm" dedi. Polis, uyuşturucuya el koyarken, ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.



Kadın tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı



KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde kadın tarım işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kadın işçi öldü, 7'si kadın 8 kişide yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Ereğli-Karapınar Karayolu Hortu mevkiinde meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan kadın işçiler taşıyan 47 yaşındaki Abdülkadir Sulak idaresindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole takla attı. Kazada 2 kadın işçi olay yerinde öldü, sürücü Sulak ve kadın işçiler; Hatice Şahin, Cemile Şahin, Fadime Akyıldız, Nabider Gül ve Songül Yurttaş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın işçilerden 4'ünün kamyonetin kasasında yolculuk yaptığı belirtildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Edirne ve Tekirdağ'da Özel Harekatlı narkotik uygulaması







EDİRNE ve Tekirdağ'da Özel Harekat polislerinin de katıldığı narkotik uygulamasında, araçlarda ve şüpheli kişiler üzerinde arama yapıldı.



Edirne'de Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Barutluk, Şükrüpaşa, Nişancıpaşa ve Çavuşbey Mahalleleri'nde uygulama noktası kurdu. Gelen araçlar durdurularak tek tek aranırken, sürücüler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Sabit noktalardaki uygulamaların ardından yaya olarak mahalleyi dolaşan polis ekipleri, kahvehaneler ve işyerinde de kişilerin üzerlerinde arama yaptı. 8 ekip ve 68 personelin katıldığı uygulamada herhangi bir suç unsursuna rastlanmadı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri de uygulamaya destek verdi.



TEKİRDAĞ'DA DA UYGULAMA



Tekirdağ'daki uygulama ise özellikle Romanların yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ve Yavuz mahallelerindeki ayrı noktalarda yapıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele, Narko timler, Kom ve Asayiş ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar durdurularak arama yapıldı. 40 polisin katıldığı aramalarda sokaklarda şüpheli gördüğü vatandaşların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Uygulamada bazı adreslerde uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde de umuma açık alanlarda uygulamayı sürdürdü.



Yangınında evlerinin hasar görmesinden endişe edince kavga ettiler







SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde evlerinin yanındaki hurdalıkta çıkan yangından endişe duyan vatandaşlar iş yeri sahibi ile kavga etti. Polis kavga edenleri ayırdı.



Olay, Akyazı Ada Caddesi Parseller mevkiinde meydana geldi. Çevresinde akaryakıt istasyonu ve evler bulunan hurdalıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hurdalığın yanında evleri bulunan vatandaşlar aynı iş yerinde daha önce de yangın çıktığını yangınlar nedeniyle endişe duyduklarını, iş yerinin kapatılması için belediyeye dilekçe verdiklerini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar ile ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Vatandaşlar ile iş yeri sahibi yumruklaştı. Polis müdahalede bulunarak kavga edenleri ayırdı.



Gemlik adliyesinde şehit olan polis memuru, toprağa verildi







BURSA'nın Gemlik İlçesinde Musa Güler'in boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle adliye girerken şehit ettiği polis memuru 48 yaşındaki İdris Büyükdönmez, memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nde toprağa verildi.



Gemlik İlçesi'nde dün 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede 3 çocuk babası polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra intihar etti. 25 yıllık polis memuru İdris Büyükdönmez'in, cenazesi bugün Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'ne getirildi. Büyükdönmez'in cenazesi ilk olarak baba evine götürülerek hellallik alındı. Ardından törenin yapılacağı Merkez Mezarlığı önüne getirildi.



Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, polis, asker, ailesi, yakınları ve ilçe halkı katıldı.



Şehit Büyükdönmez'in, eşi Ayla, oğlu Muhammet ile kızları Şerife ve Tuğba Büyükdönmez, gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi Ayla Büyükdönmez, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Acı haberi aldıktan sonra dün hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki baba Mehmet Ali Büyükdönmez de cenaze törenine katıldı. Sürekli gözyaşı döken baba Büyükdönmez'i Konya Valisi Yakup Canbolat teselli etmeye çalıştı.



Törene babasının şapkasıyla katılan Tuğba Büyükdönmez, "Anne ağlama. Babam ölmedi. Babam şehitliği isterdi. Allah herkese şehitlik nasip etmez. Bu onun en büyük idealiydiö diyerek annesini sakinleştirmeye çalıştı.



Şehit Büyükdönmez'in cenazesi Konya İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer'in, ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından, vasiyeti gereği Merkez Mezarlığı'ndaki annesinin yanında defnedildi.



Muğla'da kuraklık barajları vurdu







MUĞLA'da, kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması sonucu yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü ve son 5 yılın en düşük düzeyine geriledi.



Kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Muğla'daki Mumcular ve Geyik Barajları'nda doluluk oranı 2012 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. 2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı'nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da ciddi azalma olduğu tespit edildi.



KURAKLIK SU KAYNAKLARINI ETKİLEDİ



Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden olan Muğla'da beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle su kaynakları düşük düzeyde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle Mumcular Barajı'nı etkilerken Geyik Barajı'ndaki su oranının beklenin altında kalmasına neden oldu. 2012 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 83 olan Mumcular Barajı, bu yılın aynı ayında yüzde 27'de kaldı. Mumcular Barajı'nda, doluluk oranı Temmuz ayında 2013 yılında yüzde 81, 2014 yılında yüzde 50, 2015 yılında yüzde 77, 2016 yılında yüzde 41 iken 2017 yılında ise yüzde 27'ye kadar düştü. Geyik Barajı'nın 2012 yılı Haziran ayı doluluk ortalaması yüzde 95 olduğu halde 2013 yılında yüzde 91, 2014 yılında yüzde 63, 2015 yılında yüzde 93, 2016 yılında yüzde 56, 2017 yılında yüzde 44 oldu.



ÜLGEN: SU KULLANIMINA DİKKAT EDELİM



Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, halka su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ülgen, şöyle dedi:



"İlimiz kurak bir kış mevsimi geçirdi. Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Bayram tatili nedeniyle birçok yerli turist ilimize gelmiş ve nüfus olarak büyük bir artış yaşanmıştır. Bu da su kullanımını had safhaya çıkartmıştır. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz."



"ŞEBEKELERDEN BAHÇE SULAMASI YAPILMAMALI"



Bahçe sulamasının içme suyu şebekelerinden yapılmaması gerektiğini belirtirten Ülgen, içme suyu şebekelerinin tarımsal sulamaya hizmet etmediğini vurguladı. Ülgen, şöyle konuştu:



"Kırsal yerleşim oranı yüksek bir ilde yaşıyoruz. Büyükşehir kanunu gereği köyden mahalleye dönüşen bölgelerde su fiyatı en düşük tarifenin 4'te 1'i oranında belirleniyor. Yani köylerde suyun metreküp ücreti 66 kuruş olarak ödeniyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde birçok vatandaşımız bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu, içme, kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir, tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Tarımsal sulama çok farklı bir boyuttur. Bu konu hakkında kurum olarak bazı önlemler almayı planlıyoruz. Boşa akıtılan her damla su başka bir vatandaşımızın kuraklık yaşamasına neden olacaktır. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız."



