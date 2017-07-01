Dha Yurt Bülteni - 13
Kılıçdaroğlu: Adalet duygusunu yüceltelim (3)TEZCAN: BU MİLLET KİMİN FETÖ'NÜN AYAKÇISI OLDUĞUNU İYİ BİLİYORCHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sakarya'da devam eden 'Adalet Yürüyüşü' sırasında açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu: Adalet duygusunu yüceltelim (3)
TEZCAN: BU MİLLET KİMİN FETÖ'NÜN AYAKÇISI OLDUĞUNU İYİ BİLİYOR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sakarya'da devam eden 'Adalet Yürüyüşü' sırasında açıklamada bulundu. Bülent Tezcan, 'FETÖ'nün ayakçısı' sözlerinin kendilerine yapışmayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Adalet Yürüyüşü'nden rahatsız olduğunu biliyoruz. Bugünkü konuşmasında da yürüyüşü germeye dönük adımlar atma niyetinde olduğunu anlıyoruz. Bu üslup siyasette bizim uygun bulmadığımız bir üsluptur. Bizi FETÖ'nün ayakçısı diye tarif etmiş. Biz FETÖ'ye çete derken, onlar övgüler düzüyorlardı. 'Muhterem hoca efendi' diyorlardı, biz 'çete' dediğimiz zaman. Devlette, siyasette, ticarette yükselmenin ruhsatını o çeteye emanet etmişlerdi. Bütün devlet imtiyazlarını kıyak olarak çeteye vermişlerdi. Bu millet kimin FETÖ'nün ayakçısı, kimin çetenin kıyakçısı olduğunu çok iyi biliyor. FETÖ'nün ayakçısı da, çetenin kıyakçısı da kendileriydi yıllarca. Bize yapışmaz o sözler ama onların da sırtından bu sözlerin inmesi ve düşmesi mümkün değil."
MHP GİBİ MUHALEFET İSTİYOR
Bülent Tezcan, Ak Parti ve MHP'yi eleştirerek, "Yine bir başka şey söylemiş. MHP gibi muhalefet istiyor anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Allah muhabbetinizi arttırsın diyorum. MHP gibi bir majestelerinin muhalefeti yaratma çabasını Ak Parti açısından anlarım ama MHP yönetimi açısından anlamak mümkün değil" dedi.
Milletin, iktidar olmaya kararlı bir muhalefet hareketi beklediğini, onu da bu Adalet Yürüyüşü'nde gördüğünü kaydeden Bülent Tezcan, "Günü geldiğinde bu millet o saadet günlerini yaşayan bu ittifakı sandıkta yerle bir etmesini de bilecek. Majestelerinin muhalefeti olmaya soyunmadık, biz iktidar olmaya talibiz. Onun için de mazlumların, mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz. İstanbul'a kadar bu yürüyüş devam edecek. Ondan sonra da adalet söylemi ve özlemi mazlumların sesi olma davamızı başka şekillerde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
"ERDOĞAN'IN GÖNÜL GÖZÜ KAPALI, NORMAL GÖZÜ DE AÇIK DEĞİL"
Bülent Tezcan kimlerin teröriste yardım ve yataklık yaptığını milletin iyi bildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yine bir başka konu şehitlerle ilgili, bizim şehitlerin adını yürekten ağzımıza almadığımızı ifade etmiş. Şimdi Sayın Erdoğan'ın gönül gözünün kapalı olduğunu biliyoruz. Ama normal gözünün açık olması lazım ama normal gözü de açık değil demek ki. Çünkü şu yürüyüşü gerçekten ciddi takip etse şehit ailelerinin burada yürüdüğünü görür. Kumpas davası mağdurlarının burada yürüdüğünü görür. Onları gören birinin bütün bunlara rağmen şehitlerle ilgili bir samimiyetten bahsediyor olması sadece kendi samimiyetsizliğinin ifadesidir. Dün şehide kelle deyip, Habur'da teröriste çadır mahkemesi kuranların adaletle yolunun kesişmesi mümkün değildir. Dün FETÖ'ye, terör örgütüne yargıyı teslim edenlerin, ittifak kurarak 2010 anayasa referandumunda FETÖ'ye yargıyı teslim edenlerin adaletle yollarının kesişmesi mümkün değildir. Saadet günlerinde Kandil'e ve Pensilvanya'ya güzelleme düzüp, 'Gül döktüm yollarına' şarkısını söylüyorlardı şimdi ne oldu yollar mı bozuldu, güller mi soldu? Bunu birileri sorar. Kimlerin terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiğini bu millet biliyor. Kimlerin terör örgütlerine hendek kazdırdığını bu millet biliyor. Kimlerin terör örgütlerine mahkeme kurdurduğunu bu millet biliyor."
"15 TEMMUZ DARBESİNE KARŞI DİRENİŞ BABANIZIN MALI DEĞİLDİR"
15 Temmuz darbesine hep beraber direnildiğini ifade eden Tezcan, "Yine 15 Temmuz'dan bahsetmiş. 15 Temmuz darbesine karşı direniş babanızın malı değildir. O darbeye hep beraber direndik. Parlamentonun çatısı altında tepemize bombalar düşerken biz oradaydık" dedi. Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendilerine yönelik sözlerine eleştirisini şöyle sürdürdü:
"Siz şimdi kalkacaksınız, kendiniz devletin üç tane uçağıyla bütün koruma ordusuyla kendinizi koruyacaksınız, sizin kendinizi korumanız hak ana muhalefet partisi liderinin koruma önlemi alması haram. Böyle bir anlayışı kabul etmek mümkün mü? Şunu sorarlar size, hangi tankın üzerine çıktınız, var mı bir tane tankın üzerinde fotoğrafınız çıkın gösterin bakalım. Ankara'ya niye 4 gün sonra geldiniz? 4 gün Ankara güvenli değil diye İstanbul'da nerelerde saklandınız? Benim genel başkanım ertesi gün Ankara'daydı. Yollar açılır açılmaz, gelme imkanı doğar doğmaz Meclis'te geldi konuşma yaptı, sen neredeydin Ak Parti Genel Başkanı. O yüzden Yenikapı'da doğru söyleyip, Ankara'da şaşarak bu iş olmaz. Yenikapı'da çıkıp teşekkür ediyordun ana muhalefet partisine diğer siyasi partilere. Ne oldu şimdi tehlike başladı 2019 göründü, mazlumların sesi sokaklara döküldü, adalet sözcüsü yola çıktı ve adaletin kılıcı Kılıçdaroğlu yola çıktı, arkasından da önce yüzler sonra binler şimdi on binler yarın milyonlar gelecek bunun telaşı içindeler."
ÖÇEL: BİZLERİ HEDEF GÖSTERMEK CUMHURBAŞKANINA FAYDA GETİRMEZ
Özgür Özel ise açıklamasında Adalet Yürüyüşü'nün her gün yeni katılımcılarla daha da güçlenerek devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Bugün en yoğun katılımın olduğu gün, dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın moralinin en bozuk olduğu gün. Ama düzeltemediği, kendini frenleyemediği, bütün uyarılara rağmen kendini kontrol edemediği bir şey var. Referandumda bu milletin yarısına terörist dedi, karşılığında en sert cevabı aldı, millet verdi. Burada yaşlılar, gençler, çiftçiler, işçiler, köylüler, parlamento içinden dışından tüm siyasi partilerden onbinler yürüyor. Tüm saldırılara karşı barışçıl bir şekilde yürüyor. Alkışlıyoruz ve sadece adalet istiyoruz. Bu adalet arayışını krimalize etmek, bizleri şeytanlaştırmak, hedef göstermek asla ve asla bir partinin cumhurbaşkanına ve bir partinin gelen başkanına da fayda getirmez, ülkeye de getirmez. Ötekileştirerek, kutuplaştırarak yönetenlere karşı halk bir karşı tez buldu. Farklılıkları konuşarak değil, benzerlikleri konuşarak büyüyoruz. O farklılıkları konuşarak ayırıyor, biz ortak yanlarımızı ortak taleplerimizi görerek aynı yolda yürüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz. Bugün burada 1111 metrelik Türk Bayrağı açıldı. 'Rabia öyle olmaz böyle olur' dediler. Milletin vatan sevgisine laf ediyor, onu tekeline almaya çalışıyor. Rabia ise dört tane bir yan yana sayın cumhurbaşkanım. 1111 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyor bu insanlar 45 derecelik sıcaklığın altında. Bu diyor ki bizim Rabiamız var. O Rabia, İhvan'ın bütün dünyanın artık Müslüman ülkelerinin terör örgütü kabul ettiği İhvan'ın işaretidir. Oysa ki Türk Bayrağı 70 milyonun bayrağıdır, şehit kanıyla sulanmıştır. Hepimizin dedelerinin kanıdır. O bayrağın üzerindeki Çanakkale'den bugüne kadar tüm şehitlerin kanıdır. Kimseyi ötekileştirmesin, sana inat biz birleşe birleşe büyüyoruz. Sana inat ötekileşmeden, ayrışmadan, kutuplaşmadan kardeşçe yaşayacağız. Hepimiz adalet arıyoruz. Çatlasan da arıyoruz, patlasan da arıyoruz."
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK / SAKARYA,
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Kılıçdaroğlu: Adalet duygusunu yüceltelim (4)
KORTEJDE YÜRÜYÜNLERE KÜFÜR VE HAKARET
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşünün 17'nci gününde Erenler İlçesi Modern Sanayi geçişinde bazı kişiler, kortejde yürüyenlere küfür ve hakaret etti. Polis yürüyüşe katılanlar ve sanayi çalışanları arasında güvenlik önlemi aldı.
Kortejin yanından otomobilleriyle geçen bazı kişiler de Rabia işareti yaptı, bazıları da araçlarından Ak Parti'nin seçim kampanyası müziklerini çalarak yürüyüşü protesto etti.
GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR DA KATILDI
Adapazarı Sapağı'nda 20 görme engelli vatandaş da korteje katılarak destek verdi. Bu sırada görüntü çekmek isteyen basın mensupları ile polis arasında gerginlik çıktı. Yürüyüşün bugünkü eabı Erenler İlçesi Dörtyol mevkiinde son buldu.
Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi. Kamp alanında bulunan telefon, anahtarlık, cüzdan, sırt çantası ve çeşitli eşyaların sahiplerinin gelip alması için anonslar yapıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber: Ergün AYAZ-Aziz GÜVENER-Azim ÇELİK / SAKARYA,
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Haziran ihracat rakamı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 15 yılda yüzde 5.7'lik büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Türkiye'nin rekabetten korkmadığını ve adil bir ortamda daha güçlü performans göstereceğini anlatan Şimşek, zor dönemlerde bile ülke olarak ihracatta artış yaşandığını kaydetti. Haziran ayı ihracatı 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2017 yılı Haziran ayı ihracat rakamları Gaziantep'te açıklandı. TİM tarafından düzenlenen ve ihracatta ilk binde 30'uncu sırada yer alan Altunkaya Şirketler Grubu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayında 1.8 artışla 12.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 2017 yılını atılım yılı olarak ilan ettiklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Kasım ayından bu yana yani tam 8 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. Haziran ayında da Ramazan Bayramı sebebiyle 2 iş günü eksik olmasına rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. Atılım yılı ilan ettiğimiz 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.
Yılın ilk 6 ayında ihracatın yüzde 8.2 artışla 76 milyar 383 milyon dolar ve son 12 aylık ihracatın yüzde 4.5 artışla 147 milyar 329 milyon dolar olduğunu kaydeden Büyükekşi, şöyle dedi:
"2017'yi ihracatta atılım yılı olarak kabul ettik. Dünya ticareti yeniden canlanırken, çevre ülkelerle aramızdaki sorunlar hükümetimiz tarafından tek tek çözülürken, ihracatçılarımıza her koldan verilen teşviklere her gün bir yenisi eklenirken, bu yılın hakkını vereceğiz. Şu ana kadar 3 büyük rekor kırdık. TÜİK'e göre yılın ilk 5 ayında ihracatın yüzde 9.5 gibi çok güçlü bir artış gerçekleştirdik. Dünya ticaretinden aldığımız payı binde 8.9'dan binde 9'a çıkardık. ABD'nin ithalatındaki payımız binde 3'ten binde 3.1'e yükseldi. AB'nin ithalatındaki payımız ise yüzde 1.28'den yüzde 1.29'a çıktı. İnşallah önümüzdeki dönemde rekorlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Haziran'da miktar bazında ihracat yüzde 4.1, ilk 6 ayda ise yüzde 12.6 artış gösterdi. Haziranda ihracatın lideri yüzde 2,5 milyar dolarla yine otomotiv oldu. Bu sektörümüzün ihracatı haziran ayında yüzde 16.4 artış kaydetti. Otomotivi sırasıyla 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1.3 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Haziran ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde; yüzde 178 ile gemi ve yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en fazla ihracat artışını yüzde 63 artış ile zeytin ve zeytinyağı sektörü yakaladı."
EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI RUSYA'YA
En çok ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında Haziran ayında en fazla ihracat artışının yüzde 89.1 ile Rusya'da olduğunu anlatan Büyükekşi, "Rusya'ya ihracatımızdaki bu artışta bu ülkeye yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatının 5 katına çıkması etkili oldu. Haziran ayında 122 ülkeye ihracatımız arttı, 109 ülkeye olan ihracatımız ise gerileme gösterdi. En fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeye bakacak olursak; Almanya'ya ihracatımız yüzde 4.4, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 2.1, İtalya'ya ihracatımız yüzde 1.8, ABD'ye ihracatımız yüzde 14.1 ve Irak'a ihracatımız yüzde 4.4, artış gösterdi" diye konuştu.
AB'YE İHRACAT 2,8 ARTTI
Haziran ayında AB'ye ihracatın yüzde 2.8 arttığını ifade eden Büyükekşi, "Haziran'da AB'nin ihracatımızdaki payı 50.5 oldu. İlk 6 ayda ise AB'ye ihracatımız 3 milyar dolar artış kaydetti. Haziran ayında Kuzey Amerika'ya ihracatın yüzde 17.8, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 17, Uzakdoğu'ya ise yüzde 21.1 artış gösterdi. İlk 6 ayda AB'den sonra ihracata artışına en büyük katkıyı 936 milyon dolar artış ile Kuzey Amerika ülkeleri ve 659 milyon dolar artış ile Ortadoğu ülkeleri verdi" dedi.
Gaziantep'in toplam ihracattan aldığı payın 2016'da yüzde 4.5 olduğunu belirten Büyükekşi, Gaziantep sayesinde Türkiye'nin dünyada en fazla halı ihraç eden 2'inci ülkesi olduğunu da dile getirdi.
ŞİMŞEK: İHRACAK TOPARLANMA SÜRECİNDE
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Türkiye'nin rekabetten korkmadığını aksine adil bir rekabet ortamında daha güçlü performans göstereceğini ileri sürdü. Zor dönemlerde bile Türkiye'nin ihracatta artış yaşadığını aktaran Şimşek, şunları söyledi:
"Belki dolar cinsinden arzuladığımız noktada değiliz ama miktar olarak ihracat artmaya devam etti ve değer olarak ihracat çok güçlü bir toparlanma sürecinde. Türkiye son 15 yılda ortalama yüzde 5.7 büyüdü. Küresel kriz sonrası dönemde bile yüzde 6.7'lik bir büyüme performansı ortaya koydu. Türkiye sadece güçlü büyümedi, dünyada gelir dağılımında adaletsizliğin arttığı, sıkıntıların hat safhaya ulaştığı bir dönemde kapsayıcı büyümeyi başarmıştır. Gelir dağılımında iyileştirmeyi sağlayan nadir OECD ülkelerinden bir tanesi Türkiye olmuştur. Yani Türkiye hem güçlü bir büyüme performansı ortaya koydu, hem de bu artan refahı daha adil dağıtma çabasına girmiştir. Bu anlamda kapsayıcı büyümeyi başarmıştır. Geçen sene gibi zor bir dönemde bile Türkiye yüzde 2.9 büyümüştür. Öncü göstergelere bakarsanız Türkiye çok daha hızlı büyüyecek."
Yapılan konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'e ve ihracata katkılarından dolayı Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'ya plaket verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıya katılanlar
Mehmet Şimşek'in konuşması
Mehmet Büyükekşi'nin konuşması
Plaket takdimi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
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İzmir'de orman yangını (3)
KENTİN AKCİĞERLERİ YOK OLDU
İzmir'in Menderes İlçesi'nde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir'deki Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yetersiz kalması üzerine, Manisa, Balıkesir, Aydın, Muğla bölgelerinden de takviye ekipler yangın bölgesine kaydırıldı. Yangını söndürmek için 6 helikopter, 4 amfibi uçak, 100'e yakın arazöz ve yüzlerce orman işçisi müdahale sürüyor. Ayrıca İzmir itfaiyesi de çalışmalara destek verdi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının yaklaşık 60 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirtti. Söndürme çalışmalarına katılan ekipler, sarp kayalıklardaki ormanlık alana müdahale yerine, genişlemesini önlemek için belli noktalarda önlemlerini arttırdı. Bu arada Menderes-Gümüldür karayolundaki trafik akışına da izin verilmedi.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Söndürme çalışmalarından görüntü.
Ekiplerin çalışmalarından görüntü.
Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR
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Bodrum çöplüğünde başlayan yangın ormana sıçradı
YANGININ TEHDİT ETTİĞİ EVLER BOŞALTILIYOR
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, katı atık depolama alanında başlayan yangın, yakındaki ormana da sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği evlerde yaşayanlar tahliye edilirken; bölgedeki hayvanlarını kurtarmak isteyen bir çiftçi yaralandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında bugün saat 18.30 sıralarında metangazı sıkışmasından çıktığı sanılan yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin, Pedasa dağındaki çam ormanlarının bulunduğu alana sıçradı. Ayrıca bölgedeki müstakil olan 12 konutun sakinleri, yangının evleri tehdit etmesiyle tahliye edildi. Bölgede çiftçilik yapan bir kişi ise hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı. AKUT ekipleri başta tahliye çalışmaları olmak üzere bölgede yürüten faaliyetlere destek verdi. Ekiplerin başlatıtğı söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangın bölgesinden görüntü
Kurtarma ve söndürme ekiplerinin çalışması
Yaralanan kişiye mudahale, hayvanlarının kurtarılması
Vatandaşlar röp.
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Yaşar ANTER, Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla),
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Anne ile bebeğinin ölümüne neden olan kamyon şoförü: Fark etmedim (2)
ANNE İLE BEBEĞİ AYNI TABUTTA
İzmit'te kamyonun altında kalarak yaşamlarını kaybeden 34 yaşındaki Pınar Azaklı ile 8 aylık bebeğinin cenazeleri aynı tabutta yer aldı. Pınar Azaklı ile 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı'nın cenazeleri Körfez Hacı Muharrem Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eşi ve kızının ölümünün acısını yaşayan Murat Azaklı güçlükle ayakta dururken, taziyeleri kabul etti. Talat Bilici kızı ve torununun ölümünün acısıyla cenaze namazında rahatsızlanınca sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Anne ve bebeğin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü Yavuz Eren Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenaze namazından görüntüler
-Babadan görüntü
-Dedenin rahatsızlanması
HABER: Faruk KIYAK-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ,
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Zonguldak'ta maden ocağında gaz zehirlenmesi: 2 ölü (2)
GAZ ZEHİRLENMESİNDEN ÖLEN MADENCİ TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ta özel maden şirketine ait kömür ocağında gaz zehirlenmesi sonucu ölen işçilerden Kenan Kulakçı'nın cenazesi yapılan otopsının ardından ailesine teslim edildi. Kulakçı'nın cenazesi merkez ilçeye bağlı Kumtarla Köyü'ndeki evine getirildi. Cenazede, madencinin felçli babası ayakta durmakta zorlandı. Oğlunun arkasından "Oğlum, hasta babanı bırakıp nereye gidiyorsun, ben şimdi ne yaparım?" diye feryat eden acılı babayı köylüler sakinleştirmeye çalıştı. Kenan Kulakçı'nın namazını ise, imam olan kuzeni Volkan Kulakçı kıldırdı. Kenan Kulakçı'nın dertleşmek için sık sık imam kuzeninin yanına gittiği öğrenildi. İmam Kulakçı, kuzeninin cenaze namazını zorlukla kıldırdı, gözyaşlarına hakim olamadı. Kulakçı'nın cenazesi, ikindi namazına müyeakip kılınan cenaze namazının ardından Kumtarla Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenaze namazı
-İmam kuzeninin konuşması
-Cenazenin göyürülmesi
-Babasının ağlaması
-Toprağa verilmesi
Süre: (03.21) Boyut: (155 MB)
Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK