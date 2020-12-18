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DHA YURT BÜLTENİ - 13

18.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:30
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldüKAHRAMANMARAŞ'ta çatı yapımında çalışırken akıma kapılan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta çatı yapımında çalışırken akıma kapılan demir doğrama ustası Ali Denizdurduran (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Kazma Bağları'nın Karasevmez mevkisinde meydana geldi. Bir evin çatısında çalışan Ali Denizdurduran'ın, elindeki demir profil yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. Denizdurduran'ın çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Denizdurduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Denizdurduran'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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