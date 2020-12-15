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DHA YURT BÜLTENİ - 13

15.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
DHA YURT BÜLTENİ - 13

FETÖ soruşturmasında el konulan araçları çalmak isterken yakalandılarDÜZCE'de, FETÖ soruşturması kapsamında el konularak TMSF'ye devrolan araçları bulundukları depodan çalmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

FETÖ soruşturmasında el konulan araçları çalmak isterken yakalandılar

DÜZCE'de, FETÖ soruşturması kapsamında el konularak TMSF'ye devrolan araçları bulundukları depodan çalmaya çalışan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devrolan iş yerinin deposunda bulunan 5 aracı çalmaya çalışanları suçüstü yakaladı. Araçları çekiciye yüklemeye çalışanlar gözaltına alındı. Polis soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce'de eş zamanlı düzenlendi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. F.I., E.Y. ve A.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde koronavirüs testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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