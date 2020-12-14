DHA YURT BÜLTENİ  -13
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ  -13

14.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:19
DHA YURT BÜLTENİ  -13

KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTI'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (5)Antalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte...

KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTI

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (5)

Antalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte olan köprü, Ulupınar Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı.

4 METRELİK DALGALAR OLUŞTUÇıralı bölgesinde, sahil kısmında kullanılan restoranlarda şiddetli yağış sonrası kıyıdaki işletmelerde ve yerleşim yerlerinde su baskınları oldu. Sahil kesiminde 4 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu. Dalgalarla birlikte sahil, tahta parçaları ve denizden gelen atıklar ile doldu. Bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi. Kemer bölgesinde sağanağın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Mustafa Sandal Nesrin Cavadzade
Spor Adem Ljajic Çağdaş Atan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ  -13 - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:19:22. #1.15#
title