DHA YURT BÜLTENİ  -13

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KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTI'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (5)Antalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte...

KEMER'DE TAŞAN DERE, KÖPRÜYÜ YIKTI

'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (5)

Antalya'nın Kemer ilçesinde, gök gürültülü sağanak nedeniyle geçen yıl yapılan ve Çıralı ile Olimpos tatil bölgelerini birbirine bağlayan, 10 metre uzunlukta ve 5 metre genişlikte olan köprü, Ulupınar Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle yıkıldı.

4 METRELİK DALGALAR OLUŞTUÇıralı bölgesinde, sahil kısmında kullanılan restoranlarda şiddetli yağış sonrası kıyıdaki işletmelerde ve yerleşim yerlerinde su baskınları oldu. Sahil kesiminde 4 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluştu. Dalgalarla birlikte sahil, tahta parçaları ve denizden gelen atıklar ile doldu. Bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi. Kemer bölgesinde sağanağın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı