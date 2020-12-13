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DHA YURT BÜLTENİ - 13

13.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:55
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sağanak yağmur nedeniyle yol çöktü, kayan 3 katlı apartman tahliye edildiİZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatması nedeniyle yolda meydana gelen çökme, hemen yanı başındaki 3 katlı bir binada kaymaya neden oldu.

Sağanak yağmur nedeniyle yol çöktü, kayan 3 katlı apartman tahliye edildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatması nedeniyle yolda meydana gelen çökme, hemen yanı başındaki 3 katlı bir binada kaymaya neden oldu. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

İzmir, dün gece saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Birkaç gündür şehri etkisi altına alan sağanak sebebiyle birçok noktada su baskınları meydana gelirken, Karabağlar ilçesi Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'taki bir inşaatın temek kazısı yağmur sularıyla doldu. Temel çukuruna dolan suların zemini yumuşatması nedeniyle yanındaki yolda çökme meydana geldi. Yoldaki çökmeye bağlı olarak ise hemen yanı başında bulunan 3 katlı bir binada yana kayma yaşandı. Tedbir amacıyla binada yaşayanlar tahliye edilirken, apartman mühürlendi.  Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki bir elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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