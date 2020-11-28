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DHA YURT BÜLTENİ- 13

28.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:21
DHA YURT BÜLTENİ- 13

İkinci dalganın yaşandığı Bursa'da ölüm sayısı arttı BURSA'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı.

İkinci dalganın yaşandığı Bursa'da ölüm sayısı arttı

 BURSA'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Ekiplerin, mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti.   

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 ayda Bursa'da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Vaka artışına bağlı olarak kentte bulunan pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 76'ya ulaştı.

E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin günlük olarak raporladığı kentteki günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 olurken, 19-27 Kasım tarihleri arasında günde ortalama 105 oldu. Ölüm sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

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'PERDEMİ AÇMAYA KORKAR OLDUM'

Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, "Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar? Mezarlıktaki bu manzarayı görenlerin, biraz olsun korkup evlerinde durmalarını ve daha tedbirli olmalarını umuyorum. Buraya gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum. Gece saat 23.00'lara kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum ve ağlamaya başlıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları söylerken bile titriyorum, içimden ağlamak geliyorö dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA, UYARMIŞTI

Bursa'da vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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