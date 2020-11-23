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DHA YURT BÜLTENİ -13

23.11.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:04
DHA YURT BÜLTENİ -13

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1'i bebek, 4 yaralıKOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1'i bebek, 4 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 54 ADR 738 plakalı otomobil, Murat Yeşiloğlu yönetimindeki 12 AAZ 146 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Bu sırada aynı yöne giden 34 VCM 74 plakalı başka bir otomobil de önce kamyonete, ardından da otomobile çarptı. Kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı. 

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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