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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıSİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
07.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:23

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alibaba Mahallesi Çayboyu mevkisinde meydana geldi. Sibel Karacak yönetimindeki 34 DCL 732 plakalı otomobil ile Muhsin Temiz (25) idaresindeki 06 VND 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Doğukan, Sevim (61), Süleyman (66) ve Şeyma Yılmaz (20) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhsin Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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