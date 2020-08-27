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DHA YURT BÜLTENİ - 13

61 mahallesinde vaka görülen Kilis'te, denetimler sürüyor KİLİS'te, son 1 ayda 75 mahallenin 61'inde koronavirüs vakası görüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
27.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:56

61 mahallesinde vaka görülen Kilis'te, denetimler sürüyor

 

KİLİS'te, son 1 ayda 75 mahallenin 61'inde koronavirüs vakası görüldü. Kentte, polislerin denetimleri devam ederken, vatandaşlar ise artış nedenini dikkatsizliğe bağlıyor.Kilis kent merkezinde, son 1 ayda koronavirüs vakalarındaki artış korkutucu seviyeye ulaştı. Kentteki 75 mahallenin 61'inde koronavirüs vakası görülmesiyle valilik, yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından görevlendirilen ekipler, her mahalleyi ziyaret edip, vatandaşlara koronavirüs önlemlerine uymaları yönünde bilgi verirken, polisler de araç sürücülerini, yolcuları ve yayaları, maske ve sosyal mesafeye uymaları konusunda da uyarıyor. Yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken, vatandaşlar ise artışın sebebinin dikkatsizlik nedeni ile olduğunu belirtti. Vatandaşlar, yasaklara ve polislerin uyarısına rağmen, bazı kişilerin maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİEyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ KİLİS,

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Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı

KAHRAMANMARAŞ'ta yürürken yerde gördüğü maskeyi alarak yüzüne takan yaşlı adam, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, kentteki tarihi kapalı çarşıda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntüde yaşlı bir adam yürürken yerde cerrahi maskeyi görüyor. Daha sonra eğilerek maskeyi yerden alan kişi tereddüt etmeden yüzüne takıyor.

Kaynak: DHA

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