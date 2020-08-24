DHA YURT BÜLTENİ-13 Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indiSAMSUN'un Çarşamba Havalimanı'nda iniş takımı açılmayan VI 3 tipi ultralight sınıfı uçak, pistin paralelindeki çim alana gövde üzerine iniş yaptı.

Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi

SAMSUN'un Çarşamba Havalimanı'nda iniş takımı açılmayan VI 3 tipi ultralight sınıfı uçak, pistin paralelindeki çim alana gövde üzerine iniş yaptı. Pilot Mesut Göçer, inişten yara almadan kurtuldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba Havalimanı'nda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Konya Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu ultralight sınıftaki uçağı ile havalanan Pilot Mesut Göçer, Samsun'da kuleden izin aldıktan sonra inişe geçti. Bu sırada meydana gelen arıza nedeniyle uçağının iniş takımı açılmadı. Pas geçerek yükselen pilot, havada yaptığı denemenin ardından sonuç alamayınca mecburi iniş yapacağını belirterek, pist kenarında bulunan ve zaman zaman planör uçuşları için de kullanılan çim alana iniş yaptı. Bu sırada 'ARFF' olarak adlandırılan itfaiye ve kurtarma ekipleri de alanda hazır bekledi. Uçağının yerde durmasının ardından pilot Göçer, kokpitten çıktı. Pilot Mesut Göçer, inişten yara almadan kurtulurken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü

---------------

-Olay yerinden görüntüler (Cep telefonu)-Ekiplerin müdahale etmesi (Cep telefonu) Haber : Hakan AKGÜN/SAMSUN,

======================

Refüjden taşan su biri zincirleme 2 ayrı kazaya neden oldu

ERZURUM-Ağrı karayolundaki orta refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda meydana gelen biri zincirleme 2 ayrı trafik kazasında can pazarı yaşandı. Şanseseri can kaybının olmadığı kazada yaralanan 2 kişi ambulasla hastaneye kaldırıldı. Kaza, bugün öğlen saatlerinde Erzurum-Ağrı karayolunun Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. Serdar Yıldırım idaresindeki 28 RA 003 plakalı otomobil refüjden taşan suların kayganlaştırdığı yolda kaydı. Yaklaşık 50 metre kayan otomobil takla atarak orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü Serdar Yıldırım ile Ümmü Gülsüm Yıldırım'ın yaralandığı kazada araçta bulunan küçük çocukları yara almadan kurtuldu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Serdar Yıldırım, "Refüj sulaması iyi yapılmadığı için yola akıyor ve kazaya sebep oluyor. Ben de bu yüzden kaza yaptım" diye konuştu.

Yaralılar için ambulans çağrılan karayolunda bu kez zincirleme kaza meydana geldi. Pasinler ilçesinden Erzurum'a gelin getiren düğün konvoyundaki 3 araç suyla kayganlaşan yolda birbirlerine çarptı. 24 EV 340, 25 DS 202, 07 AHN 525 palakalı araçlarda maddi hasara yol açan kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme yaptı.Pasinler ilçesinden konvoyla gelin getirdiklerini anlatan Naim Kaya, "Yoldaki ıslaklık sebebiyle araçlar kayınca zinrcirleme kaza yaşandı. Refüjdeki sulama burada kazalara sebep oluyor" dedi.

Bölgede önlem alan polis yeni bir kazanın meydana gelmemesi refüjün bulunduğu alanda durarak sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA