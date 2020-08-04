DHA YURT BÜLTENİ - 13 Askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Askeriyeye ait ormanlık alanda yangın çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde askeri alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına 3 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ediliyor.

Yangın saat 17.20 sıralarında Turan Mahallesi'nde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri alanın içindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter ve 4 arazözün yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi. Askeri personel de çalışmalara katılırken, alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Menderes'teki orman yangınına sebebiyet verdiği ileri sürülen piknikçi tutuklandı

İZMİR'in Menderes ilçesinde çıkan ve 22 saat etkili olduktan sonra kontrol altına alınıp, söndürülen orman yangınına sebebiyet verdiği belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda geçen 2 Ağustos'ta saat 13.24 sıralarında yangın çıktı.Yangına 2 söndürme uçağı, 18 helikopter ve 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürülmesinin ardından Ataköy Orman İşletme Şefliği'nde yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 300-400 hektar kadar bir alanın zarar gördüğünü bildirildi. Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda yangına piknikçi E.Y.'nin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. E.Y., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., tutuklandı.

YANGINDAN ARŞİV GÖRÜTÜLERLETolga TAHÇI/ MENDERES (İzmir),

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Şüpheli valiz korkuttu

Antalya'da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Güllük Caddesi'nde çöp kenarına bırakılan valiz, korkuttu. Valizden, atık poşet çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöp kenarına bırakılan valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatarak, önlem aldı. Bomba imha uzmanının çalışması sonrası açılan valizden, atık poşet çıktı. Valiz polis merkezine götürülürken, trafik normale döndü.

Kaynak: DHA