DHA YURT BÜLTENİ - 13
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tartıştığı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldüOSMANİYE'de, Fatma Altun (57) çıkan tartışmada eşi Mehmet Altun (74) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
02.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:08

Tartıştığı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

OSMANİYE'de, Fatma Altun (57) çıkan tartışmada eşi Mehmet Altun (74) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. 

Merkeze bağlı Issızca Köyü'nde oturan Mehmet Altun ile eşi Fatma Altun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Altun evdeki tüfekle eşine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Fatma Altun kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatma Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olayın meydana geldiği evin dış görnütüsü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

=======================

Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu

ADANA'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken iddiaya göre dengesini kaybederek, suya düştü. Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Seyhan NehriOlay yerindeki polislerBoğulan kişiye ait ayakkabı

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

========================

BURSA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı (2)KONTROL ALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçrayan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.'50 KİŞİLİK PERSONELLE 12-13 DAKİKADA YANGINA MÜDAHALEYE BAŞLADIK'Yangın hakkında açıklamada bulunan ve yaklaşık 13.30 sıralarında başladığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yangına, başladıktan yaklaşık 12-13 dakikanın ardından müdahalemiz başladı. Yaklaşık 10 arazöz, 5 dozer ve 50 personelimizle yangına müdahale ettik. Alevler bölgede aşırı rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 hektarlık alana yayıldı. Bunun bir kısmında da ziraat alanları da zarar gördü. Ancak arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu saat itibariyle yangını kontrol altına aldık. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah akşama doğru soğutma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" dedi.'ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Akın, "Yangının güney kısmında bir hayvan ağılı var. Oranın yakınında bir yerden çıktı. Tabi çıkış nedenini jandarma kolluk kuvvetleri araştıracaklar, gerekli failleriyle ilgili soruşturmayı Cumhuriyet savcımıza tebliğ edeceklerdir" diye konuştu.'20 DÖNÜM ZİRAAT ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Aşırı rüzgar nedeniyle havadan destekli müdahale yapılamadığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, "Ziraat alanlarında yaklaşık 20 dönüm zeytinlik ve ayçiçeği tarlası yangında zarar gördü. Ama yangının büyük bir kısmı ormanlık alanda. Çok şükür bu saat itibarıyla bu rüzgarda hava aracının yokluğunda bu kadar dar alanda yangını tuttuğumuza şükrediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Magazin
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü 3. Sayfa
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Ekonomi
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu? Güncel
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı
Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Barış Arduç Kerem Bursin
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Bayram Bodrum Futbolcu
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 19:09:38. #1.14#
title