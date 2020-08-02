DHA YURT BÜLTENİ - 13 Tartıştığı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldüOSMANİYE'de, Fatma Altun (57) çıkan tartışmada eşi Mehmet Altun (74) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Tartıştığı kocası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

OSMANİYE'de, Fatma Altun (57) çıkan tartışmada eşi Mehmet Altun (74) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Merkeze bağlı Issızca Köyü'nde oturan Mehmet Altun ile eşi Fatma Altun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Altun evdeki tüfekle eşine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Fatma Altun kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatma Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olayın meydana geldiği evin dış görnütüsü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE

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Manzarayı seyrederken suya düşüp boğuldu

ADANA'da, Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturup, manzarayı izleyen 35 yaşlarında bir erkek, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kişi, kurtarılamadı.Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki kayalıklarda oturan 35 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir erkek, manzarayı seyrederken iddiaya göre dengesini kaybederek, suya düştü. Suda çırpınarak ilerleyen kişiyi görenler yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Seyhan NehriOlay yerindeki polislerBoğulan kişiye ait ayakkabı

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA

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BURSA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın tarım arazisine sıçradı (2)KONTROL ALTINA ALINDI

Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek tarım arazisine sıçrayan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.'50 KİŞİLİK PERSONELLE 12-13 DAKİKADA YANGINA MÜDAHALEYE BAŞLADIK'Yangın hakkında açıklamada bulunan ve yaklaşık 13.30 sıralarında başladığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Yangına, başladıktan yaklaşık 12-13 dakikanın ardından müdahalemiz başladı. Yaklaşık 10 arazöz, 5 dozer ve 50 personelimizle yangına müdahale ettik. Alevler bölgede aşırı rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 hektarlık alana yayıldı. Bunun bir kısmında da ziraat alanları da zarar gördü. Ancak arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla bu saat itibariyle yangını kontrol altına aldık. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerimizle koordineli şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah akşama doğru soğutma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız" dedi.'ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Akın, "Yangının güney kısmında bir hayvan ağılı var. Oranın yakınında bir yerden çıktı. Tabi çıkış nedenini jandarma kolluk kuvvetleri araştıracaklar, gerekli failleriyle ilgili soruşturmayı Cumhuriyet savcımıza tebliğ edeceklerdir" diye konuştu.'20 DÖNÜM ZİRAAT ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Aşırı rüzgar nedeniyle havadan destekli müdahale yapılamadığını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Akın, "Ziraat alanlarında yaklaşık 20 dönüm zeytinlik ve ayçiçeği tarlası yangında zarar gördü. Ama yangının büyük bir kısmı ormanlık alanda. Çok şükür bu saat itibarıyla bu rüzgarda hava aracının yokluğunda bu kadar dar alanda yangını tuttuğumuza şükrediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA