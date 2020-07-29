DHA YURT BÜLTENİ-13 Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledimSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledim

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, maçlar sonrası kutlama görüntülerini dehşetle izlediğini söyledi. Taşova, sevincin üzüntüye dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, "Maç sonrası görüntüleri gerçekten dehşet içinde izledim. Kutlamaları birbirimize sarılmadan, sosyal mesafeyi bozmadan yapmak gerekiyor" dedi.

Profesyonel liglerin sona gelmesiyle birlikte Play Off maçlarına çıkan takımların taraftarları, galibiyet ve tur sevincini sokakta yaşadı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kutlamalarda, taraftarlar birbirlerine sarılarak sevincini gösterdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, maç sonlarında ortaya çıkan görüntülerin dehşet verici olduğunu belirtti. Taşova, sevinçleri üzüntüye dönüştürmeden koronavirüs önlemlerinin alınması gerektiğine vurgu yaparken, "Sosyal mesafe bu tür damlacık enfeksiyonlarında Covid-19'da olduğu gibi en önemli korunma yöntemlerinden biridir. Bunun üzerine maske ve el hijyenini eklediğinizde korunma daha da artar. Maç sonrası görüntüleri gerçekten dehşet içinde izledim. Sevincimizi üzüntüye dönüştürmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'BİRBİRİMİZE SARILMADAN KUTLAYALIM'

Kutlamaların gereken tüm önlemler alınarak yapılması ya da ertelenmesi gerektiğinin altını çizen Taşova, şöyle konuştu:

"Herkesin ne kadar heyecanlandığını da görüyorum. Çevremde de çok yaşıyorum bunu ama pandemi dönemindeyiz. O yüzden bunu vurgulayarak söylemek istiyorum ki sosyal mesafe son derece önemli. Kutlamalarımızı da ertelememiz gerekiyor. ya da sosyal mesafeli nasıl olacaksa kutlamaları birbirimize sarılmadan, sosyal mesafeyi bozmadan yapmak gerekiyor. Sadece kendileri değil çevrelerindeki insanları da enfekte etmeleri açısından önlem alınmalı. Sadece kendimize karşı sorumlu değiliz, çevremize karşı da sorumluyuz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova ile röp.Maç sonrası kutlamalardan arşiv görüntüler

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Tufan KOCAİSPİR/ADANA,

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Babasıyla birlikte öldürülen 10 yaşındaki İzzet, geçen yıl kalp ameliyatı olmuş KONYA'da dün bayram alışverişinden dönerken babası Mevlüt Çakır (35) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda ölen İzzet Çakır'ın (10), geçen yıl kalp deliği rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı. Baba ve oğlunun otopsisi sürerken, jandarma ekipleri Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç. ve H.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

Olay, dün 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız 3 çocuk babası besicilik yapan Mevlüt Çakır, dişinin ağrıması üzerine ooğlu İzzet Çakır'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti. İddiaya göre burada bayram alışverişi de yaptıktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan Mevlüt Çakır'a Sögütözü Mahallesi yakınlarında bir çeşmenin yanında kimliği belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırı da başından yaralanan Mevlüt Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu İzzet Çakır da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Tepekent Mahallesi'nde oturan H.A., iddiaya göre yoldan geçerken durumu fark edip yaralı İzzet Çakır'ın hafif ticari aracına alıp, Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Minik İzzet, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL KALP AMELİYATI OLMUŞ Cenazelerin otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, silahlı saldırıda babasıyla birlikte öldürülen İzzet'in Çakır'ın geçen yıl geçen yıl kalp deliği rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphe üzerine İzzet Çakır'ı yaralı halde aracına alıp hastaneye götüren H.A. ile Mevlüt Çakır'ın amcasının oğlu M.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarma başta Mevlüt Çakır'ın ailesi olmak üzere çevresindekilerin de ifadesine başvurduğu öğrenildi.

'10 YAŞINDAKI ÇOCUKTAN NE İSTEMİŞLER'

Tepekent Mahallesi Muhtarı Süleyman Şamcı, öldürülen Mevlüt Çakır'ın dün kurbanlık hayvanlarını satmak için mahalle meydanına getirdiğini hatırlatarak, "Mevlüt Çakır, öğlen hayvanlarını satmak için meydanda kendine bir yer ayarlamış. Sonra 'Dişim ağrıyor. Kadınhanı'ya gidip, geleceğim diyerek oğluyla birlikte gitmiş. Dönüş yolunda oğluyla birlikte hunharca saldırıya uğramış. Kendi olay yerinde, oğlu da hastanede hayatını kaybetmiş. 10 yaşındaki çocuktan ne istemişler ? Bu canice bir saldırıdır. Tepekent olarak ciğerimiz yandı" diye konuştu.

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Kaynak: DHA