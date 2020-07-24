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Vaka sayısının arttığı Adana'da maske takma zorunluluğuna uyulmuyor; BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDISağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
24.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:40

Vaka sayısının arttığı Adana'da maske takma zorunluluğuna uyulmuyor; BİLİM KURULU ÜYESİ UYARDI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, doğu illerinin geçiş yolu olan Adana'da vaka sayılarındaki artışın beklenen bir durum olduğu belirtti. Prof. Dr. Yeşim Taşova, kişisel koruyucu önlemlerin yeni normalleşme süreciyle birlikte daha az alındığına da dikkati çekerek, "Artışın en önemli nedeni, normalleşmenin çok normal olması. Tabi insanları da anlıyorum, çok uzun süren karantina ve izolasyon dönemindeydiler. Bunun vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı normalleşme dönemi içerisinde kişisel koruyucu önlemlerin giderek daha az alındığını görmeye başladık" dedi. 

TER DEĞEN MASKE DEĞİŞTİRİLMELİ

Adana sıcaklarıyla birlikte oluşan ter nedeniyle maskenin koruyuculuğunu yitirmesinin de artış sebeplerinden olabileceğine dikkati çeken Taşova, şöyle konuştu:

"Maskesiz insanları görüyoruz. Maskeli olunsa bile Adana çok sıcak bir kent. O sıcak ortam içerisinde maskelerin uygunsuz kullanımı söz konusu. Çene altında, burnun altında olması gibi. Özellikle Adana çok sıcak olduğu için maskeler yüzde uzun süre uygun tutulmuyor. Sürekli olarak indirip çene altına taşıma oluyor ama bunun da yanı sıra çok sıcak bir ortam olduğu zaman terliyor insanlar ve o terle birlikte maske de ıslanıyor. Oysa ki maske de tükürük ter gibi şeyler varsa o maskenin değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden daha fazla maske kullanmak ve daha fazla maskeyi değiştirmek gerekiyor. Bu Adana'daki artışın etkilerinden biri olabilir. Adana'da gerçekten çok sıcaklar oldu. Şimdi şu sıralar nem de arttı. Bu tür cerrahi maskelerin 4 satte bir değiştirilmesi gerek. Ancak 4 saatten önce ter, tükürük gibi maskeye bulaşmış birşey varsa o maske hemen değiştirilmelidir."

ARTIŞ, YAŞLILAR İÇİN TEHLİKELİ

Yaşlı ve risk grubundaki vatandaşlar için vaka sayısı arttıkça tehlikenin daha da artacağına işaret eden Taşova, el hijyeni uyarısında bulunarak, "Bu grup genellikle kendini daha iyi koruyor. Riski olanlar durumun farkında ama ortamda artacak olursa sıkıntı olabilir. O yüzden maskelerin doğru kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması son derece önemli. Özellikle el hijyeni kurallarının çok aksadığını görüyorum. Maskeye el hijyeni sağlanarak dokunulması gerekiyor. Her yere dokunduğunuz el ile maskeye dokunduğunuz zaman bu da önemli bir risk oluyor. Kolonya ve alkol bazlı el dezenfektanlarını ihmal etmemek gerekiyor. Evlerin temizlenmesi, havalandırılması gibi önlemlerin de titizlikle alınması gerekiyor" diye konuştu. 

YATAK KAPASİTESİ YÖNÜNDEN ŞANSLIYIZ

Yoğun bakım yatak kapasitesi olarak Adana'nın şanslı illerden olduğuna değinen Taşova, "Hem Balcalı Hastanesi olarak hem Şehir Hastanesi hem de özel hastaneler olmak üzere ilk dönemlerde oldukça katkı sağlandı. O anlamda bir sıkıntı olacağını çok öngörmüyoruz. Ancak bütün bu olay vaka artış hızına bağlı. Mümkün olduğu kadar onlara olan ihtiyacı azaltmak için hasta sayısını ve özellikle riskli gruptaki bulaşı azaltmak gerekiyor" dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Prof. Dr. Yeşim Taşova ile röp.Hastanenin dış görüntüsü ve tabelasından detay

SÜRE: 04'57"  BOYUT: 547 MB

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: ADANA,

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ATV şarampole devrildi, baba öldü, kızı yaralandı

BOLU'da, şarampole devrilen ATV'nin sürücüsü Tahir Öztemel (79) yaşamını yitirdi, kızı Seher Öztemel yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Çele Gölcük köyünde meydana geldi. Yokuş aşağıya inen Tahir Öztemel idaresindeki ATV, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Tahir Öztemel olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Seher Öztemel ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Yaralanan Seher Öztemel, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tahir Öztemel'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden görüntüler-Jandarmanın çalışmaları-Kaza yapan ATV-Ölen Tahir Öztemel'in fotoğrafı-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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7 ayrı okuldan Atatürk büstü hırsızlığında 4 kişi gözaltında

Bursa'da 2 şüpheli 7 ayrı okuldan Atatürk büstü çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hem hırsızları hem de büstleri satın alan hurdacıları gözaltına aldı.Yıldırım ile Kestel ilçelerinde birkaç gün arayla okullardan Atatürk büstü hırsızlığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızların K.A. ve M.T. isimli 2 şüpheli olduğunu tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ikisini de kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin Atatürk büstlerini sattıkları hurdacıların da peşine düşen ekipler, hurdacılık yapan M.E. ve G.E'yi de kısa sürede gözaltına aldı. 

Atatürk büstü çalan 2 hırsız ve büstleri satın alan hurdacılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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