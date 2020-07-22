DHA YURT BÜLTENİ - 13 PINAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILARMuğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor (2)Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül...

PINAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor (2)

Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. Bağ evine cinayetten sonra kimsenin gelmediği öğrenildi.

Kaynak: DHA