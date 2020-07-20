DHA YURT BÜLTENİ- 13 Bursa'da 'U' dönüşü kazası: 1 ağır yaralı Bursa'da, sürücüsü aniden 'U' dönüşü yaptığı öne sürülen araçtan kaçmak için manevra yapan Mehmet Durmaz (42), otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.

Bursa'da 'U' dönüşü kazası: 1 ağır yaralı

Bursa'da, sürücüsü aniden 'U' dönüşü yaptığı öne sürülen araçtan kaçmak için manevra yapan Mehmet Durmaz (42), otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada, Durmaz ağır yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Durmaz yönetimindeki 64 AF 499 plakalı otomobilin karşısına, gelişli-gidişli yolda aniden 'U' dönüşü yapan bir araç çıktı. Durmaz da direksiyonu kırarak, manevra yaptı. Ancak bu sefer karşı yönden gelen Basri Ceylani (47) yönetimindeki 16 BC 043 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, Mehmet Durmaz, otomobilin camından fırlayarak, yola savruldu. Ağır yaralanan Durmaz, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis yasak yerde 'U' dönüşü yaparak kazaya neden olduğu öne sürülen kaçan sürücü ve aracı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA