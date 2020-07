DHA YURT BÜLTENİ - 13 Husumetli iki kişi, kavgada birbirini bıçakla yaraladıKAHRAMANMARAŞ'ta, husumetli olan Gökhan U. (29) ve Mustafa P. (19) çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

Husumetli iki kişi, kavgada birbirini bıçakla yaraladı

KAHRAMANMARAŞ'ta, husumetli olan Gökhan U. (29) ve Mustafa P. (19) çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan U.'nun oturmaya gittiği arkadaşının evine, bir süre sonra husumetli olduğu Mustafa P. geldi. İkili arasında burada tartışma çıktı. Dışarı çıkan iki kişinin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gökhan U. ve Mustafa P., birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Kavgada Mustafa P. vücudunun 3 yerinden, Gökhan U. ise kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa P. arkadaşları tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülürken, Gökhan U. da aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa P.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yerindeki polislerOlayda kullanılan bıçakPolislerin inceleme yapmasıOlay yeri şeridi çekilmesiOlay yerinden detayBıçağın delil poşetine konulmasıhastane önündeki polislerAmbulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

========================

Başköy'de ev ve ahırlar sular altında kaldı

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, ev ve ahırlar sular altında kaldı. Selim'e 30 kilometre uzaklıktaki Başköy'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle, köyden geçen dere taştı. Taşan dere köy içerisindeki ev ve ahırlara doldu. 20'ye yakın ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan taşlar, köy meydanında ve derede birikti. Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 15 büyükbaş hayvan da telef oldu. Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan ile İlçe Özel İdare Müdürü Bülent Akkaya köye giderek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Cep telefonu ile çekilen görüntü-Biriken taşlardan detaylar

Haber-Kamera: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM, (Kars),

========================

Bursa'da, bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü

Bursa'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına bazı kişilerin uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından kentte vaka sayılarının arttığı yönündeki uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sokağa maskesiz çıktı.Bakan Koca, Mudanya ilçesindeki sahilden, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kişilerin fotoğrafını 'Salgına karşı kaç kişiyiz?' notuyla paylaşmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Mudanya sahilden görüntüler-Sahil kenarında maske takmaya vatandaşlardan görüntüler-Denize giren gençlerden görüntüler-Bursa kent merkezinden görüntüler-Röportajlar-Gazetecilerden kaçan vatandaşlar-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

========================

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Caner Aykurt boğularak can verdi.Olay, Serik ilçesinin Belkıs mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Piknik Alanı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Arkadaşı ve kardeşiyle birlikte piknik yapmaya gelen Caner Aykurt (31), serinlemek için ırmağa girdi. Aykut'un boğulduğunu farkeden kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi. Irmağa koşan diğer piknikçiler Aykurt'u su içinden karaya çıkardı. 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin 30 dakika süren kalp masajı, Caner Aykurt'u kurtarmaya yetmedi. Aykurt'un cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay olay yerinde fenalık geçirdi. Aykurt ve Tanay'a sağlık ekibi müdahale etti. Irmakta boğularak can veren Caner Aykurt'un Antalya'da yaşadığı ve kardeşi ve arkadaşıyla piknik yapmak için Serik'e geldiği öğrenildi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Olay yerinden görüntülerKardeşi ve arkadaşının fenalaşmasıSağlık ekiplerinin müdahalesiDetaylarVesikalık foto YHS'den alınacak

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya)

========================

İntihar ihbarı polisi alarma geçirdi

Antalya'da sahil bandına yaklaşık 200 metre uzaklıkta yer alan apartmandaki bir evden, falezlerde bir kadının intihara teşebbüs ettiği ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve deniz polisi, ihbara konu kişinin atlayıp atlamadığını araştırmak için falezleri didik didik aradı. Polislerin tüm arama çalışmalarına rapmen belirtilen kişiye rastlanılmadı.Polis ve deniz polisini alarma geçiren olay, saat 16.00 sıralarında Şirinyalı Mahallesi Eski Lara yolu üzerindeki falezlerde meydana geldi. Falezlere yaklaşık 200 metre uzaklıkta yer alan bir apartman sakini balkonunda oturduğu esnada, bir kadının sık sık falezlere gidip geldiğini gördü. Kadının sürekli gidip gelmesini şüpheli bulan bina sakini, kadının intihara teşebbüste bulunduğuna yönelik ihbarda bulundu. Polis ekipleri, belirtilen adrese gelerek araştırma başlattı. Falezlerin sarp ve çalılarla kaplı olmasından dolayı bölgeye deniz polisi de sevk edildi. Ekipler, kayalık alanları hem karadan hem de denizden karış karış taradı. Deniz polisi, kıyaya yakın bir noktada balık tutan bir vatandaşın da bilgisine başvururken, ihbarda bulunan bina sakiniyle de sürekli telofonla görüştü.Polis ekipleri, ihbara konu olaya rastlamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Polis ekipleri detayDeniz polisi detayFalezler detayPolislerin şahsı araması detayBalıkçılar detayFaleze uzak binalar detayGenel detaylar

HABER-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

=========================

Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı

VAN- Tatvan- Bitlis ile Siirt- Mardin- Batman hattını birbirine bağlayan, 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğe sahip Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.1998 yılında projelendirilen, yapımı ise 2014 yılında başlanan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1 milyar 510 milyar liralık yatırımla tamamlanan Siirt'in Pervari ilçesindeki Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı. Şırnak, Bitlis ve Van'ın kesişme noktası olan Siirt'in Pervari ilçesinin Beğendik beldesinde Botan Çayı üzerine kurulan köprü, 120 metrelik 2 kenar açıklığıyla toplam 450 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliği, 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü oldu. Botan Çayı Beğendik Köprüsü, 5 saat olan Van'dan Siirt-Pervari'ye seyahat süresini 2 saate düşürdü.İRAN VE IRAK'TAN GELEN YÜK KAMYONLARI KÖPRÜDEN GEÇECEKVideo konferansla açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a köprü hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsünün açılışını yaptıklarını söyledi. İran ve Irak'tan gelen yük kamyonlarının da bu köprüyü kullanacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bugün Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik Köprüsü'nü de içinde barındıran Bitlis Küçüksu-Hizan-Pervari Siirt yolunun açılışını yapıyoruz. Botan Vadisi'nin sarp kayalıkları arasında dolanan keskin virajlı yollar, büyük zorluklarla aşılıyordu. Botan Çayı güçlü akıntı nedeniyle büyük bir meşakkatle ve can pahasına geçilebiliyordu. Nice canımız at sırtında Botan Çayı'nı geçmeye çalışırken bu akıntıda yitip gitti. Beğendik'ten Pervari'ye 6 saat süren bir yol vardı. Bugün bu yolun açılışıyla bir hayal gerçek oluyor ve bölge insanımızın hasreti son buluyor. Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlerin liderliğinizde halkımıza sunduğumuz bir hizmeti daha tarihe not düşüyoruz. Köprüye adını veren Beğendik beldesi; Şırnak, Van ve Bitlis'in kavşak noktası olması ile jeostratejik bir konuma sahip. Yeni yol ile Beğendik'ten Pervari'ye seyahat süresi 15 dakikaya düşecek. İran'dan gelen yük kamyonları Irak'a 6 saatte değil 3 saatte ulaşacak. Van'dan Pervari'ye 5 saati bulan seyahat süresi ise 2 saate inecek."'KALPTEN KALBE KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURSUN DİYE YAPILDI'

Bakan Karaismailoğlu, terör örgütü PKK'nın, köprü yapımında çalışanları tehdit ettiğini ifade etti. Tehditlere kulak asmadan hizmeti sürdürdüklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Projemizle Van, Şırnak ve Hakkari üzerinden Orta Doğu'ya açılan kapıyı daha da genişletiyor ve tarihi İpekyolu güzergahını yeniden hayata geçiriyoruz. Yolun yapımı 1970'lerde gündeme gelse de bu projenin yapılmaması için şer odakları ellerinden geleni artlarına koymadılar. Bu projede emek veren çalışanları korkutarak vazgeçirmek için sayısız tehdit savurdular. Biz de milletimizden aldığımız güçle yılmadık. Tehditlere kulak asmadık. Nihayetinde bugün, bu dev eseri hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu köprü her şeyden önce kalpleri birleştirsin, kalpten kalbe kardeşlik köprüleri kursun diye yapıldı. Allah'ın izniyle, artık korkarak çıkılan yolculuklar tarihe gömülecek. Gözyaşları içinde geçilen Botan Çayı güle oynaya ve türkü söyleyerek geçilecek" dedi.

Kaynak: DHA