DHA YURT BÜLTENİ - 13 Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındıMARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Banka müdürünün testi pozitif çıktı, 3 çalışan karantinaya alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan banka müdürü S.D. hastanede tedaviye alınırken, aynı katta çalışan 3 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin müdürü S.D. koronavirüs belirtilerinin ardından hastaneye giderek test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan S.D., hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Banka dezenfekte edilirken, S.D. ile aynı katta çalışan 3 personel, evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi, başka bölgeden görevlendirilen müdür ile hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: DHA