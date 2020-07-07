DHA YURT BÜLTENİ - 13 4 kişinin define ararken kaybolduğu mağaraANTALYA'da 4 kişinin define ararken kaybolduğu mağaranın girişi görüntülendi.

4 kişinin define ararken kaybolduğu mağara

ANTALYA'da 4 kişinin define ararken kaybolduğu mağaranın girişi görüntülendi. Mağara girişinin sık ağaçlar ve çalılarla kaplı olduğu dikkati çekerken ilçe halkı ise sık sık benzer olaylarla karşılaştıklarını söyledi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Ercan B., İsmail C., Mehmet Cüneyt T. ve Mehmet Ç. ormanlık alanın içindeki mağarada define olduğunu düşünerek el detektörüyle dün gece saatlerinde mağaraya geldi. Kayalıklardan inerek mağaraya inen 4 kişi gözcülük yapması için Mehmet Cüneyt T.'yi mağara girişinde bıraktı. Mağara içinde 60 metre ilerleyen 4 arkadaş bir süre sonra yolu kaybedince içeride mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine mağaranın girişine gelen 50 kişilik ekip, mağarada mahsur kalan Ercan B., İsmail C., ve Mehmet Ç.'yi bulundukları yerden halat yardımıyla kurtarıp çıkardı.

DEFİNE AVCILARI İLK DEĞİLMİŞ4 arkadaş önce hastaneye ardından da polis merkezine götürülürken ilk ifadelerinde define aradıklarını ve kaybolduklarını söyledi. Define avcılarının girip kaybolduğu mağaranın girişi görüntülendi. Anayol üzerinden yaklaşık 300 metre içeride bulunan mağaranın girişi sık ağaçlar ve çalılarla kapalı bir halde. Mağara girişinde büyük bir kaya bulurken mağaranın ağzına gelebilmek için 10 metrelik iki kayadan aşağı inmek gerekiyor. Mağaranın yaklaşık 200 metrelik derinliğinin olduğu ve bir ucunun Güver Kanyonu'na çıktığı öğrenildi.Döşemealtı ilçesinde yaşayanlar ise define avcılarının daha önceden de aynı bölgede kazı yapıp altın ya da değerli eşyaları aradıklarını söyledi. 50 yaşındaki Ali Rıza Doğru, ilçenin yerlilerinden olduğunu ve sürekli define avcılarının kazılarıyla ilgili haberler duyduğunu söyledi. Döşemealtı ilçesinin tarihi bir ilçe olduğunu anlatan Doğru, "Tarihi eski bir kent burası. Mağarada ormanda arayanlar oluyor. Kimi zaman bulanlar da oldu" dedi.İlçede esnaflık yapan Harun Aykuş ise hafta sonu yürüyüşe çıktıklarını ve mağara ve tarihi alanların oyulduğunu, kazıldığını söyledi. Bulanlara hiç şahit olmadığını anlatan Aykuş, "Altın falan sanmıyorum. İnsanlar bir şey bulabilmek için her şeyi delik deşik ediyorlar" diye konuştu.69 yaşındaki Münir Demirtaş 45 yıldır ilçede yaşadığını ve çok sık define arayanlara şahit olduğunu söyledi. İlçede define kazılarının yapıldığını duyduklarını da anlatan Demirtaş, ilçede değerli definelerin olduğuna inandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMagaraya giden yoldan detay görüntüMagara girişinden detay görüntüMuhabir Alparslan çınarın anonsuRöp 1: Ali Rıza DoğuluRöp 2: Harun AykuşRöp 3: Münir Demirtaş

Haber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYA

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Eskişehir Adliyesi'nde 'baro düzenlemesi' tepkisi ESKİŞEHİR Adliye Sarayı'nda aralarında Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz'ün de bulunduğu bir grup avukat TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki gösterdi.Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, adliye koridorlarında yürüyerek, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine tepki gösterdi. Adliye içerisinde alkışlarla kanun teklifine tepki gösteren gruba polis ekipleri uyarılarda bulundu. Adliyenin bir kamu kurumu olduğunu ve eylem yapılamayacağını ifade eden ekipler, avukatlardan adliye dışına çıkmasını istedi. Sloganlar ve alkışlar eşliğinde adliye sarayı önüne çıkan avukatlar 'çoklu baroya hayır, tek baro tek adalet' yazılı dövizler açtı. Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, kanun teklifinin meclis gündemine geleceğini belirterek, "Meclisteki hukukçu milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. 130 bini aşan avukat meslektaşlarımızın cübbelerine düğme dikilmesine müsaade etmeyin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Avukatlar adliye içi sloganları-Polisin megafonla uyarısı-Avukatların alkışlarla adliye dışına çıkışı-Adliye dışında alkışlamaları ve sloganlar-Pankart açmaları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2 aydır haber alınamıyor. Orynbayeva'nın annesi Saltanat Orynbayeva, kayıp ilanları asarak kızını arıyor.Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2 aya rağmen genç kız bulunamadı.Sokak sokak gezerek, kızının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını asan Saltanat Orynbayeva, ondan gelecek güzel bir haber bekliyor. Kızına eve dönmesi yönünde çağrıda bulunan Saltanat Orynbayeva, "Kazakistan'da yaşarken babası kızıma çok bağırıyordu. Buraya taşındıktan sonra cep telefonu ile arayarak kızımla kavga etti. Kızım bu durumdan çok sıkıldı. Telefonunu bırakmak ve kendi hayatını yaşamak istediğini söyledi. Karantinada bir iki defa sıkıldığı için ağladı. Babasına kızdı, ancak ona bu durumu söylemedi. Ben arkadaşımla dışarı çıktım. Kızımı da çağırdım, gelmeyeceğini söyledi. Ben yokken evden çıkmış ve o günden beri haber alamıyoruz. Bir gün sonra cep telefonu da kapandı" dedi.Kızına Rusça olarak da evine dönmesi için çağrıda bulunan Orynbayeva, "Çok korkuyorum, çok farklı düşünceler geliyor aklıma. İnsanlar 'şurada gördük, burada gördük' diye arıyor. Benim psikolojim bozuldu. Her sorun çözülüyor. Bu sorunları birlikte çözebiliriz. Seni çok özlüyor ve seviyoruz. Evine dön lütfen. Senin için dua ediyoruz" diye konuştu.Diğer yandan genç kızın evden ayrıldıktan sonraki anları bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sırtında çanta, başında şapka olan genç kızın binadan çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Saltanat Orynbayeva'nın yürümesindenKayıp ilanlarının direklere yapıştırılmasıSaltanat Orynbayeva ile röpDetaylar

Haber: Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bisikletlinin 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bisiklet kullanırken başında kask bulunmaması ve kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle uygulanan 420 TL'lik cezaya itiraz eden Furkan Kudret Öz (20), açtığı itiraz davasını kazandı.Kumluca ilçesi Beykonak Mahallesi'nde, simitçide çalışan Furkan Kudret Öz, 19 Ocak günü iş yerine gitmek için bisikletiyle evinden çıktı. Otogar kavşağında bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen Öz, polis tarafından takibe alındı. Kule kavşağına geldiğinde yakalanan ve kimlik kontrolü yapılan Furkan Kudret Öz'e, kırmızı ışıkta geçtiği ve başında kask bulunmadığı gerekçesiyle 420 TL ceza kesildi. Furkan Kudret Öz, cezanın kaldırılması için 21 Ocak günü Kumluca Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, bisikletler sürücüleri için kask takmanın zorunlu olmadığı ve kırmızı ışıkta geçtiğine dair fotoğraf, görüntü gibi sabit bir delil bulunmaması gerekçesiyle Furkan Kudret Öz'e uygulanan 420 TL'lik cezanın kaldırılmasına hükmetti.Davayı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Furkan Kudret Öz, "Yaklaşık 5 aylık süreçten sonra 16 Haziran tarihinde ceza iptal edildi. Davayı kazandım, çok mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Furkan Kudret Öz'ün bisikletiyle çarşıda dolaşmasıFurkan Kudret Öz ile röp

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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Minik Kuzey Deniz, süper kahraman kostümüyle taburcu oldu

ADANA'da Yunanistanlı Andreas'tan alınan kök hücrelerin 20 Mayıs günü nakledildiği 3 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer, bugün tedavi gördüğü hastaneden süper kahraman kostümüyle taburcu oldu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Kuzey Deniz, "Eve gidince yemeğimi yiyeceğim, bisikletime bineceğim, doktorlarıma çok teşekkür ediyorumö dedi.Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'tan alınan ilikler karayoluyla İstanbul'a, buradan da Adana'ya getirildi. -170 derecenin altında dondurulan kök hücreler 20 Mayıs günü Adana'da özel bir hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz'e nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Kuzey Deniz'in hastanede tedavi ve gözetim süresi başladı.ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİKKuzey Deniz'in doktoru Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, yaşanan bu sürecin pandemiden dolayı yüzyılda bir denk gelecek bir durum olduğunu dile getirdi. Kuzey Deniz için Yunanistan'da bulunan donörün kök hücrelerinin Türkiye'ye transferinin salgın şartları nedeniyle neredeyse imkansızlaştığını fakat birçok noktadan aldıkları destekle bu işlemi başardıklarını dile getirdi. Kuzey Deniz'in tanı konulduktan sonra kemoterapiye cevap vermediğini ve bu nedenle kemik iliği naklinin sağlığına kavuşması adına kaçınılmaz olduğunu belirten Antmen, Yunanistan'daki donör Andreas'ın da bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini kendisine ayrıca teşekkür ettiklerini kaydetti. Kuzey Deniz'in nakil sonrası 48 gün tedavi ve gözetimin ardından sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Antmen, "'Oldu-olacak' derken bugüne ulaştık. Kuzey artık sağlığına kavuştu ve evine dönebilecek. Tabi şunu da söylemek gerek. 3 yıl boyunca gözetimleri devam edecek. Hastalığın nüksetme riskine karşı takipte kalacağızö diye konuştu. DOKTORU GÖZYAŞI DÖKTÜKuzey Deniz'i tedavi eden sağlık ekibinde olan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz da tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.BİSİKLETİME BİNECEĞİM, YEMEK YİYECEĞİMHastaneden ayrılmadan önce doktorlarına veda eden Kuzey Deniz ise dışarı çıkabileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hastane odasından süper kahraman kostümüyle ayrılan minik Kuzey, "Evime gideceğim. Bisikletime bineceğim. Salıncakta sallanacağım. Daha sonra da yemeğimi yiyeceğim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Kuzey Deniz'in babası Gürcan Şengezer ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını ve tüm lösemi hastası çocuklar için kök hücre bağışı yapılması gerektiğini söyledi. Anne Özgül Şengezer ise tek isteğinin oğluyla el ele yürüyüp dolaşmak ve eve gitmek olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA