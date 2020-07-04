DHA YURT BÜLTENİ - 13 PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN SEBAHATTİN TEPEÇINAR VE HAVVA ÇELİK SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (9)SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILARHendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve...

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN SEBAHATTİN TEPEÇINAR VE HAVVA ÇELİK SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (9)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik, Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuklarına uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sebahattin Tepeçınar, Süt Fabrikası mezarlığında, Havva Çelik ise Yağcılar aile mezarlığında toprağa verildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklamada, "Bu tür fabrikalarda risk her zaman vardır, burada önemli olan tedbirler alınmış mı? Çalışma koşullarına uyulmuş mu? Önemli olan budur. Havai fişek fabrikalarının Türkiye'de olmasını şahsen uygun bulmuyorum. Türkiye bunları dışardan temin edebilir" dedi.

Kaynak: DHA