DHA YURT BÜLTENİ - 13 4 kişinin virüsten öldüğü mahallede yaşayanların, tedirginliği sürüyor İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

4 kişinin virüsten öldüğü mahallede yaşayanların, tedirginliği sürüyor

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerden birinin minibüs şoförü olduğu öğrenilirken, köy halkı virüsten korunmak için evlerinin önünü deterjanla yıkamaya başladı.

Kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen 25 kişilik filyasyon ekibi, tüm mahallede PCR testleri yaptı. Çalışma sonucu 70 pozitif vaka tespit edildi. Öte yandan kısıtlamaların uygulandığı mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekiplerinin nöbetinin sürdüğü görüldü. Araçlardaki kişilerin ateşini ölçen ekipler, vücut sıcaklığı düşük çıkanların mahalleye girmesine izin verdi. Küner Mahallesi sakinlerinin giriş ve çıkışlarına izin verilirken, mahalleden olmayanların girişine ise izin verilmedi. Ayrıca mahalledeki kahve ve berberlerin de hala kapalı olduğu belirtildi.

EVLERİNİN ÖNÜNÜ YIKADILARMahallede bu zamana kadar, koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticari taksi ve yolcu minibüsü plakası sahiplerinin çok olmasıyla ünlenen köyde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden birinin minibüs şoförü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, virüsten korunmak isteyen Küner Mahallesi sakinleri, evlerinin önünü deterjanlı suyla yıkamaya başladı. Ellerine hortumlarını alan köylüler, konutlarının önünde temizlik yaptı.'TOPTANCILAR KÖYE GELMİYOR'Mahallede market işleten Murat Önder, "Köyün halini görüyorsunuz, berbat durumda. Sokağa çıkmaya bile korkuyoruz. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, gerisi Allah'a kaldı. Gereken her şey yapıldı. İlaçlamalar yapıldı, herkese testler yapıldı. Hasta olduğu tespit edilenler de evlerinden çıkmıyor, kimisi de hastanede tedaviye alındı. Ben market işletiyorum, toptancıların hiçbiri köye gelmiyor. Bu yüzden işlerimiz de durdu" dedi.'HERKES BİRBİRİNDEN KAÇIYOR'Mahalle sakinlerinden Nilüfer Küçülü ise, "Evlerimizden çıkmıyoruz, misafirliğe çıkmıyoruz. Ben çalışmak için bazen dağa çıkıyorum, çünkü mecburum. Köydeki durum eskisi gibi değil, herkes tedirgin ve herkes birbirinden kaçıyor. Bu köyde genelde dolmuş şoförlüğü ve ticari taksi şoförlüğü yapılıyor. Ama denildiği gibi her hanede 10 tane yok. Ben de buralıyım, hiç dolmuşumuz olmadı. Dede teriyle kazanılanlar elbette var, bunda da gocunacak bir şey yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Köylülerin evlerinin önünü yıkmasından görüntüNilüfer Küçülü ile röp.Market işletmecisi Murat Önder ile röp.Evlerinde kendilerini karantinaya alan yaşlılar ile röportajlarKöyde filyasyon çalışması yapılmasından görüntüler Test yapılmasından görüntüler Muhabir Davut CAN'ın anonsuGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Matkap alev aldı, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

BURSA'da, dört katlı bir apartmana internet hattı bağlamak isteyen 4 kişilik bir internet firması çalışanları, kabloları duvara yerleştirmek için delik açtığı sırada ellerindeki matkap alev aldı. Binanın bodrum katında çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, binayı saran duman sebebiyle evinden çıkamayan 4 kişi sepetli itfaiye yardımıyla kurtarıldı.Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Fethiye Mahallesi, Muazzez İlmiye Çiğ Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi.İddiaya göre, binaya internet hattı bağlamak için gelen 4 kişilik bir ekip, binanın bodrum katında çalışma yapmaya başladı. Bir internet sağlayıcısına ait çalışanlar, kabloları yerleştirmek için duvarda delik açtığı sırada ellerindeki matkap alev aldı. Alevlerin, binanın bodrum katındaki kullanılmayan eşyalara da sıçramasıyla apartman duman altında kaldı. İnternet sağlayıcısı ekipleri, panikle binadan çıkıp kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Dumanın apartmana dolması sebebiyle binanın ikinci ve dördüncü katlarında mahsur kalan 4 kişi, sepetli itfaiye yardımıyla kurtarıldı. Meydana gelen küçük çaplı yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Hafif şekilde dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Olay yerinden detaylar-Yangın çıkan binadan detaylar-İtfaiye ve polis ekiplerinden detaylar-Mahsur kalanların itfaiye yardımıyla kurtarılmalarından detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ve Kocaeli'yi birleştirecek metro hattında

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tamamlandığında İstanbul ile Kocaeli'ni birleştirecek olan Gebze-Darıca sahil metro hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tamamlandığında Marmaray bağlantısı ile İstanbul ve Kocaeli'ni birbirine bağlayacak Gebze-Darıca sahil metro hattı inşaatında inceleme yaptı. İlk olarak toplam 15,5 kilometrelik ray hattına sahip olan ve 11 istasyondan oluşacak metro hattının GOSB İstasyonu inşaatına giden Bakan Karaismailoğlu, burada inşaatın ilerleyişine ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra Mutlukent İstasyonu inşaat alanına geçen Karaismailoğlu, büyük kısmı tamamlanan tünellerde incelemelerde bulundu.'KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMAK ÜZERE'Metro inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakanı Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarımızla şehirleri birbirine bağlarken, şehir içi metrolarla da yine bunların hızlı trenlerle entegrasyonlarını sağlıyoruz. Bunun önemli bir parçası olan Gebze ve Darıca sahil arasındaki metro hattımızda incelemelerde bulunuyoruz. Gebze-Darıca sahil metro hattımız 15 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşmakta. Çalışmalar başladı. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde işler çok daha hızlı bir şekilde başlayacak. Bizim en büyük hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk, 15,5 kilometrelik kısmın D-100 kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 8 istasyon 2022 yılı içerisinde faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 Mayıs'ına kadar da TCDD Gar istasyonu ile Sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete alma hedefimiz var. Programlarımızı o şekilde yaptık" dedi.'SANAYİ BÖLGELERİNİ ŞEHİRLE BİRLEŞTİRİYORUZ'Kullanılacak metro araçlarının tamamının yerli üretim olacağını söyleyen Karaismailoğlu, "TCDD Gar istasyonu Gebze Marmaray istasyonunda odaklandı. Orada Gebze-Darıca hattının entegrasyonu sağlandı. Önemli bir hat. Sanayi bölgelerini şehir ile birleştiriyoruz. Sahili, denizi, sanayi bölgelerini yaşam alanlarına bağlıyoruz. Ülkemizin 4 bir tarafında demir yolu yatırımları çok büyük bir özveri ile devam etmekte. İnşallah bu da onlardan bir tanesi. Buranın raylı sistem metro araçlarının ihalesi de bu ayın 22'sinde yapılacak. İnşallah tamamı yerli üretim olacak metro araçları bu hatta çalışacaklar. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İhalesini yapıp, imalatlarını tamamladıktan sonra bu hattımızda yerli ve milli metro araçlarıyla beraber seyahat etme imkanı olacak. Ülkemizin her bir noktasında yaşama değmeye, yaşamın kalitesini artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Pandemi sürecinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımlarını ara vermeden sürdürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın hizmetinde en güzel işleri yapıp, onların yaşam kalitesini artıracak projeleri yapmak için özveri ile çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde, salgın sürecinde bile çalışmalarımız hiçbir şekilde aksamadı. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniledik. Çalışmalarımızda işçisinden mühendisine kadar bütün arkadaşlarımız büyük bir özveri ile bu salgın sürecini atlattılar. İnşallah bu yeni normal dediğimiz süreçte, eski normale dönüşümüzün çalışmalarını da hızlı bir şekilde atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir özveri ile maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bakanın katıldığı toplantıdan görüntüMetro inşaatından görüntülerBakanın şantiyeye gelmesiBakan Karaismailoğlu'nun açıklamasıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/ GEBZE (Kocaeli)

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas'ta cenaze namazı kıldırdı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ve Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi iş insanı Göksal Çakırtaş'ın Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze namazına katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Göksal Çakırtaş'ın cenazesine katılmak üzere karayolu ile Sivas'ın Suşehri ilçesine geldi. Çakırtaş için Suşehri Atatürk Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Çakırtaş'ın cenazesi Suşehri Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çakırtaş ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA