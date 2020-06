DHA YURT BÜLTENİ - 13 Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralıKAYSERİ'de, husumetli olduğu F.M. (17) tarafından bıçaklanan Zihni Can K., (16) hayatını kaybetti, arkadaşı İ.G. (16) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. F.M., daha önce kavga ettiği Zihni Can K.'yi telefonla arayarak buluşmak istediğini söyledi. Zihni Can K., arkadaşı İ.G. ile birlikte buluşma yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.M., cebinden çıkardığı bıçakla Zihni Can K.'yi göğsünden, arkadaşı İ.G.'yi ise sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zihni Can K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı İ.G.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayın ardından kaçan F.M., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan F.M., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA