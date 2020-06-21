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Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen ve 4 işçinin şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan...

DHA YURT BÜLTENİ - 13
21.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:48

Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama

 ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan araca yönelik PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenen ve 4 işçinin şehit edildiği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) 17 Haziran'da infilak ettirilmesi sonucu Nesim Beştaş, Osman Tuncay, Hacı Atilla ve Emin Eruğul'nun şehit oldu. Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında O.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları Silopi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

ŞIRNAK,  

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Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

ADANA'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, su derinleşince çırpınmaya başladı. Oğlunu kurtarmaya çalışan Habip Karayiğit (40), boğularak hayatını kaybetti. Ali Ercan Karayiğit ise denizde kayboldu.

Öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.

BABA HASTANEDE ÖLDÜ, ALİ ERCAN KAYIP

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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