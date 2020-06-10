DHA YURT BÜLTENİ - 13 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı SANAYİ ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde çalışan 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

SANAYİ ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde çalışan 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanlar tedaviye alınırken, bina geçici süreliğine hizmete kapatıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alay Caddesi'nde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde görevli bazı çalışanlar, çeşitli şikayetler nedeniyle sağlık ekiplerine başvurdu. 8 personelin yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, çalışanların tedavisine başlandı. Ardından filyasyon ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli tüm personele test yapıldı. Ekipler, testleri pozitif çıkan personelin temasta bulunduğu kişileri tespit etmek için de çalışma başlattı. Müdürlük binası ise geçici süreliğine hizmete kapatıldı.

Kaynak: DHA