DHA YURT BÜLTENİ - 13
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı SANAYİ ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde çalışan 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
10.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:09

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

 

SANAYİ ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde çalışan 8 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanlar tedaviye alınırken, bina geçici süreliğine hizmete kapatıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Alay Caddesi'nde bulunan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nde görevli bazı çalışanlar, çeşitli şikayetler nedeniyle sağlık ekiplerine başvurdu. 8 personelin yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca, çalışanların tedavisine başlandı. Ardından filyasyon ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli tüm personele test yapıldı. Ekipler, testleri pozitif çıkan personelin temasta bulunduğu kişileri tespit etmek için de çalışma başlattı. Müdürlük binası ise geçici süreliğine hizmete kapatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti
Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Batman Valisi'nden 'vahşi' sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denize girenleri de korkutuyor
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Demet Akalın Mariah Carey Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Semih Özsoy Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Antalya Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:12:18. #1.15#
title