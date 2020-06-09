DHA YURT BÜLTENİ - 13
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbestEDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kadınların gizlice fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan F.M.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
09.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:56

Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kadınların gizlice fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan F.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan'da, iddiaya göre F.M., çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, fotoğrafları çekerek paylaşanın F.M. olduğunu belirledi. F.M., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, F.M.'nin cep telefonu ve bilgisayarına el koyarak, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderdi. F.M.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

'CEZALANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'Dosyaya müdahil olan avukat Özge Kuru Tutal, F.M.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasının ceza almayacağı anlamı taşımadığını belirterek, "Emniyet güçleri titiz bir çalışmayla şüpheliyi tespit etmişler. Ben dosyaya müdahil oldum. Menfaati ihlal edilen ve Keşan'da yaşayan biri olarak dosyayla ilgili yine şikayetçi oldum. Tekrar yakalama kararı istedik. Ayrıca sosyal medya hesabının içeriği silinmiş olsa da erişeme engellenmesini istedik. Sürecin takipçisi olacağız. Emniyet ve adliye de bu konuda bize destek verdi. Şu anda işlemler devam ediyor. Yakın zamanda da sonuçlanır. Cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. Bu arada şüpheli hakkında 6 kadının emniyete giderek şikayetçi olduğu belirtildi.KADINLAR TEDİRGİNKeşan'da yaşayan Hanife Günal, yaşanan olayın şaşırtıcı ve ürkütücü olduğunu belirterek, "Yaşanılan olay çok kötü. Haberimiz olmadan fotoğrafımızın çekilmesi ve paylaşılması çok yanlış. Sokağa çıktığımızda çok tedirgin oluyoruz" dedi.Hande Asilkan da, paylaşımların çirkin olduğunu ve olayı kınadığını ifade ederek, "Çok çirkin bir olay. Biz alışık değiliz böyle olaylara. Bu tür şeyler Keşan'da yaşanmaz. Duyunca tedirgin oldum. Çarşıda biz de dolaşıyoruz. Sizi arkanızdan birinin takip ediyor olma hissi kötü bir şey. Çalışıyorum, dışarıdayım. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama insanın niyetini nasıl bilebiliriz" diye konuştu.  'KADINLAR KORKMAMALI, KENDİNİ KORUMALI'

Fatoş Denizyaran ise "İnşallah bana denk gelir, benim fotoğrafımı çeker. Ben de gerekeni yaparım. Başkasını da çektiğini görürsem gerekeni yaparım. Ben karate eğitimi aldım. Bana denk gelirse onu çok kötü yaparım. Kadınlarda korkmamalı. Kendilerini korumalılar. Kendi kendimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Luis Suarez'in Lionel Messi ile uyumu dikkat çekiyor! 6 sezonda 675 gole katkı sağladılar
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Erdoğan, Aybüke Yalçın'ı unutmadı: Saygıyla yad ediyorum
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Polat Hülya Avşar Beyazıt Öztürk
Spor Ali Koç Jose Sosa Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Silah Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:08:56. #1.14#
title