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Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladıELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
04.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:58

Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı

ELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 23 M 0039 plakalı minibüs şoförü Ahmet T. (35) ile 3 yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, 3 yolcu sürücü Ahmet T.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekiplerince kavgaya karışan 3 yolcu gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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