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Elazığ Valisi Kaldırım: 10 gündür yeni vaka yokELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti.

DHA YURT BÜLTENİ-13
01.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:52

Elazığ Valisi Kaldırım: 10 gündür yeni vaka yok

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti. 

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 69 koronavirüs vakası görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti. Halka maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda uyarıda bulunan Kaldırım, "Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi. 

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, -

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ABD'de nehirde boğulan gencin ailesi: 'Oğlumuzun cenazesini bize kavuşturun' ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27), Çorum'da yaşayan ailesi, oğullarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gelmesi için yetkililere seslendi. Acılı baba Ahmet Felik, "Bizim ciğerimiz yanıyor. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın oralardaö dedi.

Çorum'un yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti. Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı. 

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan ve oğullarının ölüm haberiyle yıkılan Felik Ailesi, çocuklarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gönderilesi için yetkililere seslendi.

'CENAZESİNİ BİZE KAVUŞTURSUNLAR'Baba Ahmet Felik (51), oğlu Umut'un Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra dil eğitimi için ABD'ye gittiğini anlattı. Felik, "Kendini geliştirmek istiyordu. Önce dil eğitimi aldı daha sonra bilgisayar yazılımı üzerine üniversite eğitimi almaya başladı. Hem okuyup hem çalışıyordu. Kendi çabalarımızla oğlumun bulunması için çabaladık. Konsolosluklar, 'bilgi vereceğiz, konuyu takip ediyoruz' dedi ama bilgi de vermediler. Bizim ciğerimiz yanıyor, kimseden detaylı bilgi alamadık. Ne olur bize yardımcı olun, bir an evvel oğlumuzu bize kavuşturun. Oğlum, akıntıya kapılarak öldü, 3 gün arama çalışması sürdü ve kötü haber aldık. Sadece oğlumun bir an evvel gelmesini istiyorum. Kendisini göremedik bari cenazesini bize kavuştursunlar. Kalmasın oralarda. Çok başarılı ve sevilen biriydi, cana yakın bir çocuktuö dedi.

'BEBEĞİME KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Acılı anne Sacide Felik (46), "Ben bebeğimi çok özledim ve ona kavuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Oralarda bekletmesinler, getirsinlerö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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