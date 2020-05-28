DHA YURT BÜLTENİ - 13 Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 16 işçide koronavirüsün tespit edildiği tekstil fabrikası, geçici süreyle kapatıldı.

Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 16 işçide koronavirüsün tespit edildiği tekstil fabrikası, geçici süreyle kapatıldı. Temaslı 26 kişi de karantinaya alındı.

Diyarbakır OSB'de bulunan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan kişi, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişi, pandemi hastanesinde tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada fabrikada çalışan 15 işçide daha koronavirüs tespit edildi. Fabrika, geçici süreyle kapatıldı. Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı.

Kaynak: DHA