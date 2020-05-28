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Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 16 işçide koronavirüsün tespit edildiği tekstil fabrikası, geçici süreyle kapatıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
28.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:26

Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı

 

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 16 işçide koronavirüsün tespit edildiği tekstil fabrikası, geçici süreyle kapatıldı. Temaslı 26 kişi de karantinaya alındı.

Diyarbakır OSB'de bulunan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan kişi, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişi, pandemi hastanesinde tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada fabrikada çalışan 15 işçide daha koronavirüs tespit edildi. Fabrika, geçici süreyle kapatıldı. Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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