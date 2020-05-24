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Afganistan uyruklu aileye koronavirüs karantinası ESKİŞEHİR'de koronavirüs testi pozitif çıkan Afganistan uyruklu A.A.R., tedavi için hastaneye yatırılırken, 5 kişilik ailesi de yaşadıkları tek katlı evde, karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
24.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:35

Afganistan uyruklu aileye koronavirüs karantinası

 

ESKİŞEHİR'de koronavirüs testi pozitif çıkan Afganistan uyruklu A.A.R., tedavi için hastaneye yatırılırken, 5 kişilik ailesi de yaşadıkları tek katlı evde, karantinaya alındı. 

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Atasoy Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu A.A.R., rahatsızlanınca Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan A.A.R. hastanede tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi ise yaptığı çalışma ile Afgan hastanın tek katlı evinde, 5 kişilik ailesiyle yaşadığını belirledi.

Bunun üzerine Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aile üyeleri M.R., S.R., M.R., J.R. ve M.R.'nin 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alınmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda polis ekipleri, evin girişini demir bariyer ve güvenlik şeridiyle kapattı. Karantinaya alınan ailenin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan evde dezenfekte çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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