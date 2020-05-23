DHA YURT BÜLTENİ - 13 Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktıTEKİRDAĞ'da kargo ile kitabın içinde uyuşturucu sipariş eden Y.S.O., polis tarafından yakalandı.

Kargoyla gelen kitabın içinden uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'da kargo ile kitabın içinde uyuşturucu sipariş eden Y.S.O., polis tarafından yakalandı. Uyuşturucunun kitabın orta bölümü kesilerek, içine yerleştirildiği belirlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri yaptıkları çalışmada Y.S.O.'ya kargo ile uyuşturucu geleceğini belirledi. Polis, uyuşturucuların geleceği kargo şubesi önünde önlem alarak, Y.S.O'yu kendisine gelen ürünü teslim alırken yakaladı. Polis kargoyla gelen kitabı incelediğinde orta bölümünün kesilerek, içine 3 gram esrar konulduğu belirledi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan Y.S.O. ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin kargo paketini açmasıPaketten çıkan kitapKitabın içindeki bölmeKitap içinden çıkan uyuşturucu

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Uludağ'da kar yağışı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşünce, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttıran kar yağışı, Uludağ'ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece kadar düşerken, kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Anons-Uludağ'dan karı gösteren drone görüntüleri

-Uludağ aktüel görüntüler

Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu boş kaldı

ORDU'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde parklar, meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ordu'da da başladı. Yasakla birlikte kentin sokaklarına ve meydanlarına sessizlik hakim oldu. Özellikle her yıl bayram öncesi yoğunluk oluşan Karadeniz Sahil Yolu sessizliğe büründü. Samsun'dan Sarp'a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak merkezinin ortak kullanımındaki yolda trafik yoğunluğunun oluşmadığı gözlemlendi. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatili nedeniyle çoğunlukla gurbetten memleketlerine gelen vatandaşlar, bu yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeni ile bayramı evlerinde geçirecek.

Öte yandan yine kentte bayram öncesi yoğunluk yaşanan caddeler, parklar, meydanlar ve sokaklar da boş kaldı. Boş kalan sokaklarda polisler ve bekçiler yaya olarak devreye gezerken, belediye ekipleri de onarım ve temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA