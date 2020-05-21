DHA YURT BÜLTENİ - 13 Koronavirisü yenen kanat önderi, kalp krizinden hayatını kaybetti HAKKARİ'de, yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Jirki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman (81), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koronavirisü yenen kanat önderi, kalp krizinden hayatını kaybetti

HAKKARİ'de, yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Jirki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman (81), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adıyaman'ın cenazesinde tedbirlere uyulmadığı görüldü.

Jirki Aşireti'nin ileri gelenlerinden Mehmet Adıyaman'a 25 Nisan günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedaviye alınan Adıyaman, 4 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu. 30 Nisan günü hastaneden taburcu edilen 41 çocuk ve 189 torun sahibi Adıyaman, dün akşam kalp krizi geçirdi. Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Adıyaman, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın cenazesi, bugün Kırıkdağ köyünde toprağa verildi. 10 gün önce karantina uygulamasına son verilen köydeki cenazeye katılanların sosyal mesafeye uymadığı ve bazılarının maske takmadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHayatı kaybeden Jirki aşiret Lideri Mehmet Adıyamanın cenası mezarlığa getirilmesiİş makinesi yardımıyla mezarı kazılmasıToprağa verilmesiDuaların okunmasıCenazeye katılanlarGenel Detay

Haber: HAKKARİ,

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Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, 'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.'ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM'Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep D., yanındaki polislere, oğlunun durumunu sordu. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Yeşilyurt Polis merkezi-Zanlının binadan çıkması-Zanlının polis aracına bindirilmesi-Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesi-Zanlının sağlık kontrolüne götürülmesi-Zanlının oğlunu sorması-Zalının oğlum acı çekmesi diye öldürdüm demesi-Zanlının polis aracına bindirilmesi-Zanlının adliye götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

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Yılana sigaralı eziyet

ADANA'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara verdi. Sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Kaynak: DHA