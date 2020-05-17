DHA YURT BÜLTENİ - 13 Eczacı kalfası çaşır toplarken ayının saldırısına uğradıKARS'ın Kağızman ilçesinde çaşır toplamak için araziye giden Ozan Ulu (28) ayının saldırısına uğradı.

Eczacı kalfası çaşır toplarken ayının saldırısına uğradı

KARS'ın Kağızman ilçesinde çaşır toplamak için araziye giden Ozan Ulu (28) ayının saldırısına uğradı. Hastanede tedavi altına alınan Ulu, bir süre müşahade altında tutulacak.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Kağızman Kötek köyü kırsalında meydana geldi. Kağızmanda eczacı kalfalığı yapan Ozan Ulu, yakınları ile birlikte çaşır toplamak için Kötek köyü kırsalına gitti. Morpet'in deresi olarak bilinen yerde çaşır toplayan Ozan Ulu bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kaçmak istediği ayının pençeleriyle yere düşerek yuvarlanan Ozan Ulu, bacağından yakaladığı ayıyı uçuruma iterek kurtuldu. Çaşır toplayan yakınlarının bilgi vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ozan Ulu burada tedavi altına alındı. Kafasında, sırtında kol ve ayağında yara olan Ulu'nun sağlık durumu iyi. Yaraları sarılan Ulu, bir süre hastanede müşahade altında tutulacak.

Yaşadığı saldırıyı anlatan Ulu, "Dağda çaşır toplamaya gitmiştik. Yola yakın bir mesafede çaşır toplarken ayı karşıma çıktı. Kaçmak isterken pençe darbesiyle düştüm. Uçuruma yakın bir yerde ayı beni yakalayarak sırtımdan pençe vurmaya başladı. Bu sırada bacağından yakaladığım ayıyı uçuruma aşağı yuvarladım. Aşağı düşen ayı beni bırakıp kaçtı. Yakınlarım yanıma gelerek ambulansla hastaneye getirdiler" dedi.

Kaynak: DHA