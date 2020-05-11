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DHA YURT BÜLTENİ - 13

DHA YURT BÜLTENİ - 13
11.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:03

Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

 

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta sarsıntı hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 12.33'te Kuşadası Körfezi'nde, Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,3 kilometre derinlikteki deprem, ilçe merkezi ve kırsal mahaller Sultaniye, Yeniköy, Yaylaköy ile Soğucak'ta hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda esnaf, bir süre dükkanların önünde bekledi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Deprem anında tişört sattığı mağazasında olduğunu belirten Fulya Atakal (40), "Kısa sürmesine rağmen şiddetli sarsıntı hissettim. Camlar patlayacak gibi oldu. Korkuyla kendimizi dışarı attık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Kuşadası sokaklarından görüntüDükkanların önünde bekleyen esnaflardan görüntü.Fulya Atakal ile röp.    

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Polise taşlarla saldıran 5 şüpheli, adli kontrolle serbest KÜTAHYA'da, 2 polis memurunu taş atarak yaralayan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Ehliyetsiz sürücü U.Ç. (17), saat 04.00 sıralarında, Eskişehir Karayolu üzerinde uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonunda, Osman Gazi Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü U.Ç. ile yanında bulunan N.G. (32) isimli kadın, polis ekiplerine tepki gösterdi. Muayenesi ve sigortası olmayan otomobil, otoparka çekilirken N.G. araca oturup eline aldığı tornavidayı karnına dayadı. Polisler tarafından güçlükle otomobilden indirilen N.G. gözaltına alındı. Olayı duyarak gelen N.G.'nin yakınları İ.C.G. (17), M.E. (24) ve Ö.G. (26) ise çekici ile polis ekiplerini taşladı.Atılan taşların isabet ederek yaraladığı polis memurları M.Ç. ile O.A.G. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Taş atan İ.C.G., M.E. ve Ö.G. ise biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

YURT DIŞI YASAĞI İLE SERBEST KALDILARGözaltına alınan 5 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında 'görevli polise mukavemet', 'polis memurunu yaralamak' ve 'sosyal mesafe kuralını ihlal' suçlarından işlem yapıldı.Sürücü U.Ç.'ye ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'trafiği tehlikeye sokmak' ile 'muayene ve sigortasız araç kullanmak' suçlarından 7 bin lira idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu belirlendi.   

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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