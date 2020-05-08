DHA YURT BÜLTENİ - 13

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Muhtar tartıştığı kişiyi öldürdüSAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih T. (49) tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Muhtar tartıştığı kişiyi öldürdü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih T. (49) tartıştığı Turgay Baş'ı (38) tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay öğle saatlerinde, Hendek Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Hendek Harmantepe Mahalle Muhtarı Salih T. ile Turgay Baş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Salih T. tabancasını çıkartarak Turgay Baş'a ateş etmeye başladı. Turgay Baş kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Turgay Baş'ı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis, olayın ardından kaçan Salih T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA