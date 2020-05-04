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DHA YURT BÜLTENİ - 13
04.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:39

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktuSAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını belirterek,...

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın: Hastadan haberim yoktu

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta için havalanan ambulans helikopterin, buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyen Necla Şahinoğlu (50), yanlış anlaşıldıklarını belirterek, "Pilot, 'burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?' diye sordu. Ben de, o anki heyecanla 'hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın' dedim. Hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa götürürdümö dedi.

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Cemil Y. (54), kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112'yi arayarak, yardım istedi. Mahallenin barajın karşı tarafında olması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Talep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede Necla Şahinoğlu'nun (50) buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

PARA CEZASI VERİLDİ

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen ve gözaltına alınan Necla Şahinoğlu'na da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

'O ANKİ PANİKLE 'HAYIR NE OLUR İNME' DEDİM'

Helikopterin inmeye çalıştığı sırada yaşanan o anları anlatan Necla Şahinoğlu, kendilerin mağdur edildiğini söyledi. Şahinoğlu, "Evimden çıkıp, tarlama geldim ve kalabalığı gördüm. Ne olduğunu anlamadım. Muhtar ve kızı da ordaydı, kızının elinde telefon, görüntü çekiyordu. Muhtara ne olduğunu sordum, o da 'uçak' dedi. O sırada ambulans helikopterin pilotu tarlaya geldi, mahsuller sağa sola savruldu. Pilot, 'burası ekili alan mesuliyet alıyor musunuz?' diye sordu. Ben de, o anki heyecanla 'hayır ne olur gelme, burası bizim ekmeğimiz, buğdayları kökünden koparırsın' dedim. O anları da muhtar telefona çekmiş. Kendisinden şikayetçiyim. Zaten benim hastadan haberim yoktu, eğer Cemil amcanın hasta olduğunu bilseydim, ben kolundan tutar ambulansa kendim götürürdüm. Bizim haberimiz yoktu. Daha öncede muhtar arayıp, 'hasta var, sizin tarlanıza ambulans helikopter inecek' deseydi, seve seve kabul ederdim. Bizde mağdur edildik, gözaltına alındımö dedi.

'EŞİMİ MAĞDUR, BİZİ DE REZİL ETTİLER'

Necla Şahinoğlu'nun eşi Abdullah Şahinoğlu ise 2 ay önce de ambulans helikopterin tarlasına inmek istediğini ve izin verdiklerini belirterek, "Hava ambulansının tarlamıza inmesi için izin istemişlerdi, biz de seve seve dedik. Bu kez de bizi arayıp, haber verseydi yine izin verirdik. Bir insanın canı maldan kıymetli değil, izin verirdik. Ancak haberimiz olmadığı için sıkıntı yaşadık. Eşimi mağdur, bizi de rezil ettiler. Ayrıca sadece bizim arazimiz yok, helikopterin ineceği başka araziler de varö diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Satılmış Sertkaya da, olayın yanlış anlaşıldığını belirterek, herkesten özür diledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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