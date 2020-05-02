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DHA YURT BÜLTENİ - 13

DHA YURT BÜLTENİ - 13
02.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:47

Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüse yakalanan sayısı 60'a yükseldiNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.

Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüse yakalanan sayısı 60'a yükseldi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 11 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 45'ten 60'a yükseldi.

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ, geçen Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçen sürede koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 45'ten 60'a yükseldiği belirtildi. Koronavirüse yakalananların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

NEVŞEHİR

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Kısıtlamaya rağmen, parkta oturanlara önce uyarı sonra ceza

Antalya'da, İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oturan ve polisin uyarılarına rağmen oturmaya devam eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. 

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürdü. Devriye görev yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Bedirhan Bebek Parkı'nda 3 kişinin oturduğunu fark etti. Polis ekipleri, 3 kişiyi evlerine gitmesi için uyardı. Polisin uyarısını dinlemeyen ve oturmaya devam eden 3 kişiye, Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira para cezası uygulandı. Ceza işleminin uygulanmasının ardından 3 kişi evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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