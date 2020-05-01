DHA YURT BÜLTENİ - 13
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DHA YURT BÜLTENİ - 13

DHA YURT BÜLTENİ - 13
01.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:15

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındıİSTANBUL'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü.

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

İSTANBUL'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Adı öğrenilemeyen kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.

İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Kırsal mahalleMahalle tabelasıMahalle girişinde koruyucu elbiseli jandarmaTabela önünde Mehmet Sezgin'in anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-DHA)

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Bartın'da 15 kişi ile 1 Mayıs açıklaması

BARTIN'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplananlardan 15 kişinin meydana girmesine, basın açıklaması yapılmasına izin verildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KESK'e bağlı sendikalar, Bartın Halkevi, Sol Parti ve Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanlığı üyelerinden oluşan 30 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında grubun meydana girişine izin vermedi. Polisler, daha sonra aralarında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş'ın bulunduğu 15 kişinin 15 dakika süreyle meydana girmesine izin verdi. 15 kişi yapılan basın açıklaması sonrası dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Grubun alanın önünde toplanması-Polis tarafından meydana alınmaması-15 kişinin basın açıklaması-Polisin süre dolduktan sonra dışarıya çıkartması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettiler

Antalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ilginç görüntüler yansıdı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde 6 kişilik bir grup, kısıtlamaya rağmen caddeye çıkıp dans etti. Dans grubunu andıran gençler, senkronize hareketleri ile dikkat çekti ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gençlerin dansı sosyal medyada, "Millet güzel delirdi gerçekten" notuyla paylaşıldı. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'te sokakta dans ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu kişinin dansı da sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tek kişinin sokak lambası ışığı altında dans etmesi-Çeken kişinin konuşmaları-6 kişilik grubun dans etmesi ve renkli hareketleri

HABER -KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA,

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Yunan askerinin motorunu söktüğü göçmenleri, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen ancak Yunan askerinin motorunu söküp geri ittiği 14 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 

Çeşme ilçesi kıyılarından bu sabah lastik botla yasa dışı yollardan denize açılan 10'u Somali ve 4'ü Suriye uyruklu toplam 14 göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle karşılaştı. Yunan askerinin lastik bottaki motorunu aldığı göçmenler, Türk Karasularına geri itildi. Göçmenler, Boğaz Adasına ulaşıp Türk Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi. Görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 6'sı erkek, 5'i kadın ve 3'ü çocuk olan grubu adadan kurtarıp kıyıya getirdi. Göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Göçmenlerin adadan kurtarılması

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

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Bayi önündeki gazete hırsızlığı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gazete bayinin önünde bulunan gazeteler, halk arasında 'çek çek'çi diye tabir edilen çöplerden atık toplayıcısı tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Muhuttin Mahallesi'nde bulunan gazete dağım merkezinde meydana geldi. Bayinin dağıtım yapmak için kapının önüne bıraktığı gazeteler çek çek diye tabir edilen araçla işlerinin önüne gelen çöplerden atık toplayan bir kişi tarafından alınıp, götürüldü.Bir süre gazeteleri dağıtım için almaya gelen çalışan gazeteleri yerinde bulamayınca  iş yeri güvenlik kamerasını inceleme aldı. Kamerada, hırsız çöp topladığı arabasını yol üstüne bırakıp dükkanın önüne geldiği ve daha sonra içeriye baktıktan sonra gazeteleri aracına koyduğunu gördü. 

Gazete dağıtım bayii Erdal Aydın, güvenlik kameraları görüntüleriyle polise başvurdu. Aydın, "Son zamanlarda bu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gazetelerimiz çalınıyor bu çek çekçiler tarafından. Bütün bayilerimizin önünden iadelerimizi çalmaktalar. Yine müşterilerimiz akşam hem ulusal hem yerel yayınları kapımızın önüne bırakmaktalar. Bu gazeteler de çek çekçiler tarafından çalınmaktalar. Dün gecede yine kapımızın önünden gazetelerimiz çalınmıştır. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamera görüntüsi-Çek çekçinin arabasını bırakıp gazeteleri alması-Gazeteleri arabaya taşıması

-İş yeri sahibi Erdal Aydın ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Evden çıkamayan kadına, kızının isteği üzerine pastalı doğum günü kutlaması

TOKAT'ın Turhal ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan Nergis Yelden'in (70) doğum gününü, Antalya'da yaşayan kızı Derya Yelden'in isteği üzerine zabıta ekipleri kutladı.

Antalya'da yaşayan Derya Yelden, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyarete gidemediği annesi Nergis Yelden'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Sosyal medyadan Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'e ulaşan Derya Yelden, 65 yaş nedeniyle sokağa çıkamayan annesinin doğum günü olduğunu ve kutlamak istediğini iletti. Bunun üzerine Başkan Bekler, zabıta ekiplerine talimat vererek Derya Yelden'im bu isteğini yerine getirdi. Pasta alan ekipler Nergis Yelden'in evine giderek sürpriz yaptı. Kızının kendisine sürpriz yaptığını öğrenen Nergis Yelden, çok mutlu olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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