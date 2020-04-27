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Sivas'ta yurtta misafir edilen Türk vatandaşları: 'İyi ki bu bayrak altında yaşıyoruz' ALMANYA ve Avusturya'dan getirilerek, Sivas'ta yurtlarda gözlem altında tutulan Türk vatandaşları, yurt imkanları ve personelinden memnun olduklarını belirterek, "İyi ki Türkiye var.

DHA YURT BÜLTENİ - 13
27.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:44

Sivas'ta yurtta misafir edilen Türk vatandaşları: 'İyi ki bu bayrak altında yaşıyoruz'

 ALMANYA ve Avusturya'dan getirilerek, Sivas'ta yurtlarda gözlem altında tutulan Türk vatandaşları, yurt imkanları ve personelinden memnun olduklarını belirterek, "İyi ki Türkiye var. İyi ki bu bayrak altında yaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşlarının ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 21 Nisan'da Almanya'dan 2'si bebek 233 Türk vatandaşı, 23 Nisan'da ise 7'si bebek 337 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları uçağıyla Sivas'a getirildi. Yurt dışından getirilen toplam 570 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 10 bin kişilik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsünde 14 günlük karantina sürecine alındı.

'BEN ÜLKEMLE, DEVLETİMLE GURUR DUYUYORUM'

Avusturya'dan Sivas'a getirilen Mersinli evli 1 çocuk annesi Nedime Melikoğlu (50) Demirören Haber Ajansı'na karantina sürecini anlattı. Viyana'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye'ye getirildiklerini söyleyen Melikoğlu, "Bizi Sivas'ta yurtta çok güzel karşıladılar. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Burada bütün ihtiyaçlarımız fazlasıyla gideriliyor. Fazlasıyla bizimle ilgileniyorlar. Bütün personel yardımda bulunuyor. Öncelikle tabi ki devletimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar ve biz iyi ki buradayız. Emin olun ki burada yapılan desteğin kesinlikle çeyreği bile yurt dışında asla yoktur. Ben kendi ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. İnşallah bir 10 günümüz kaldı. 10 gün sonra biz hepimiz evlerimize gideceğiz. Bazılarımız çocuklarımıza, bazılarımız ise annemize babamıza kavuşacağız. Bu çok güzel bir duygu. Ben ülkemle, devletimle ve burada çalışan bütün arkadaşlarla gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü o kadar rahat ettiriyorlar ki inanın ne mutlu Türküm diyene. Başka bir şey diyemiyorum" dedi. 

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'

Ordu'dan Almanya'ya aile ziyareti için giden ve alınan önlemler sonucu geri dönemeyen Metin Çakır ise, "Hamburg Konsolosluğu'yla iletişime geçtik. Birkaç gün geçtikten sonra telefon geldi. 21 Nisan itibariyle 14 gün karantina şartı ile Sivas'a geldik. Gerekli pasaport kontrollerinin ardından buradaki yurtlara yerleştirildik. Gerekli işlemlerin ardından memleketimize ülkemize kavuştuk. Yurda geldiğimizde bizleri her odada 1 kişi kalacak şekilde yerleştirdiler. Şu an hamdolsun ülkemizdeyiz. Allah bir daha böyle bir hastalığı böyle bir salgını yaşatmasın. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

'İYİ Kİ BU BAYRAĞIN ALTINDA YAŞIYORUZ'

İstanbul'da yaşayan ve 2 aylığına Almanya'ya gittikten sonra karantina için 21 Nisan'da Sivas'a getirilen Semra Demirkol (49) ise virüs nedeniyle babası İrfan Demirkol'u (69) kaybettiğini belirterek, "21 Nisan günü Sivas'a geldik. Buradaki görevliler, herkes bizlerle çok iyi ilgileniyor. Herkesten Allah razı olsun. Benim için bu süreç bu çok acı geçti. Benim babam bu virüsü cuma namazına gittikten sonra kaptı. 22 gün hastanede kaldı. Virüsten kurtulduğu halde diğer organları hasar gördüğü için babam vefat etti. Ben bu virüsten ölen herkes için dua ediyorum. Burada da çok iyi imkanlarda kalıyoruz. Herkes çok iyi davranıyor. Her şeyimiz var. Tek odalarda kalıyoruz. Yemeğimiz, sıcak suyumuz, her şeyimiz var. İyi ki vatanımız var. İyi ki Türkiye'deyiz. İyi ki bu bayrağın altında yaşıyoruz. Rabbim bu bayrak altında devletimize kolluk kuvvetlerine herkese sağlık sıhhat versin. Bu süreçte çok acı yaşadım. İnşallah başkaları yaşamasın" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: DHA

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