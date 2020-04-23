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Ali Ekşi, DHA, Güncel, Haber

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'Köpek' tartışması nedeniyle dayısını ve kuzenini öldüren kişi tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ta köpek nedeniyle tartıştığı dayısı Ali Ekşi (42) ile teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi'yi (28) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akdağ (35), tutuklandı.

23.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:22
DHA YURT BÜLTENİ - 13

'Köpek' tartışması nedeniyle dayısını ve kuzenini öldüren kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta köpek nedeniyle tartıştığı dayısı Ali Ekşi (42) ile teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi'yi (28) tabancayla vurarak öldüren Emrah Akdağ (35), tutuklandı.

Maksutlu Mahallesi'nde Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ali Ekşi ve ablasının oğlu Fethullah Ekşi ile husumetli olduğu diğer ablasının eşi İsa Akdağ ve onun yeğeni İdris Akdağ arasında köpek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Ekşi, eniştesi İsa Akdağ'ı köpeğinin araçlara zarar verdiğini söyleyip, uyardı. Bu sırada olayı duyup gelen İsa Akdağ'ın diğer oğlu Emrah Akdağ, tabancayla dayısı Ali Ekşi ve kuzeni Fethullah Ekşi'yi başlarına ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından kaçan Emrah Akdağ, jandarma tarafından kısa sürede saklandığı evde tabancayla birlikte yakalanırken, babası İsa Akdağ ile kuzeni İdris Akdağ da gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Emrah Akdağ ile diğer 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 ayrı araç ile adliyeye sevk edildi.

Emrah Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konulurken, babası İsa Akdağ ile kuzeni İdris Akdağ ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ali Ekşi ile Fethullah Ekşi'nin cenazeleri ise Maksutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Emrah Akdağ askerler arasındaJandarma aracına bindirilmesiİsa Akdağ askerler arasındaİdris Akdağ askerler arasındaAraçların jandarmadan çıkışıAdliye girişiAdliye binasıHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İzmir polisi, bayramı evde kutlayan çocukları unutmadı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin 5 farklı noktasında oluşturulan kortejler, gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayram coşkusunu yaşatmak için yollara çıktı. Kortejin ilk durağı, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katılımıyla 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın evi oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 23-26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmirli çocuklar da bu yıl bayramı evde geçiriyor. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayramı evde kutlayan çocuklar için şehrin 5 farklı noktasında kortej oluşturdu. Kortejlerden biri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katılımıyla tarihi Konak Saat Kulesi önünde oluşturuldu. Evde olan çocukları bu sayede mutlu etmek istediklerini belirten İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz gazisi meclisimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Pandemi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla bayramı bu yıl evde kutlayacak olan çocuklarımıza ve özellikle şehit çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu bu şekilde yaşatmak istedik. Bu yüzden de şehrin 5 farklı noktasında kortejler oluşturduk. Umarım bu şekilde çocuklarımızı bir nebze olsun mutlu ederiz" dedi. Motorize ekipler, Yunus ekipleri, asayiş ekipleri, atlı polis ekipleri, köpekli polisler, TOMA ve kirpiden oluşan ekipler, tarihi Saat Kulesi çevresinde tur attıktan sonra yola çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da motoruyla eşlik ettiği konvoy, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan geçerek halkı selamladı. İzmirli vatandaşlar konvoya alkışlarla destek verirken, birçoğu telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Konvoyun ilk durağı, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimde Ankara Özel Hareket Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Hareket Eğitim Şube Müdürü Dursun Acar'ın evi oldu. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Acar'ın kızı Elif Acar'ın (7) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bayrak hediye etti. Ziyaretten dolayı çok duygulandıklarını belirten şehidin eşi Özgül Acar, "Egemenliğimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Yapılan ziyaret bizi çok mutlu etti" dedi. Oluşturulan konvoylar, gün boyunca şehrin çeşitli noktalarını ziyaret edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saat Kulesi önünden görüntüEkiplerden görüntüHüseyin Aşkın röportajŞehidin evinden görüntüKortejden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Tekin GÜRBULAK - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Gaziantep'te, yasağın ilk günü cadde ve sokaklar bomboş

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirler kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla en işlek meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep'te sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken, az sayıdaki kişiler görüldü. Yasağa uymayan bazı kişiler ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------MeydanDrone görüntüsüCaddelerBoş sokaklarGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ  -GAZİANTEP-DHA)

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Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

ELAZIĞ'da, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hulusi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. T.A.'nın kullandığı 23 AH 007 plakalı otomobil, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu Y.D idaresindeki 23 BK 137 plakalı otomobilli çarpıştı. Kazada her iki araçta bulanan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. 

Kaynak: DHA

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