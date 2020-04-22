DHA YURT BÜLTENİ - 13 Bursa pazarlarında, 4 günlük yasak öncesi yoğunlukBursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, alışveriş için pazar yerlerine koştu.

Bursa pazarlarında, 4 günlük yasak öncesi yoğunluk

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi, alışveriş için pazar yerlerine koştu. Yoğunluk yaşanan pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından bugün İnegöl'deki pazar yerlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Alışveriş için pazara akın edenlerin, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri de pazar yerleri girişinde önlemleri artırdı. Hijyen tünellerinden geçirilerek, içeri alınanlar, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

İnegöl Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut, "Yasağa saatler kala 4 ayrı yerde pazar kuruldu. Pazarlarımızda yoğunluk var. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarların kurulması vatandaşların gıda temini için iyi oldu" dedi.

Görüntü dökümü;-Pazardan detay-Vatandaşların görüntüsü

-Açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Fındık bahçesinde saç tıraşı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Emine Özcüre (52), koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle eşi Ahmet Özcüre'nin (50) saçını, fındık bahçesinde tıraş etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle berberler kapatılınca halk da tıraş için farklı yöntemler geliştirdi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Emine Özcüre, 28 yıllık eşi Ahmet Özcüre'nin saçlarını fındık bahçesinde tıraş etti. Eşini çok sevdiğini söyleyen Ahmet Özcüre, "Nikah masasına oturduğumuzda imzamızı 'iyi günde ve kötü günde' diye attık. Koronavirüs nedeniyle berberler kapalı olduğu için artık eşim beni tıraş ediyor. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok mutluyumö dedi.

Herkesin zor günler geçirdiğini belirten Emine Özcüre de "Tabi ki eşimin bu zor zamanında yanında olacağım. İnşallah bugünler geçecek, normal hayatımıza döneceğizö diye konuştu.

Kaynak: DHA