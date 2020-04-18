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İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol kenarına atan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi BURSA'da iş arkadaşları olan Afganistan uyruklu Hakim Muhammed'i (35) öldürdüğü öne sürülen Serkan K.

18.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:52
DHA YURT BÜLTENİ - 13

İş arkadaşlarını öldürüp, cesedini çuvalla otoyol kenarına atan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

 

BURSA'da iş arkadaşları olan Afganistan uyruklu Hakim Muhammed'i (35) öldürdüğü öne sürülen Serkan K. ile cesedi çuvala koyup, otoyal kenarına atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini arayan Afganistan uyruklu Serkan K., kardeşi İbrahim K.'nın (35), yine aynı ülke vatandaşı Hakim Muhammed'i öldürdüğü ihbarında bulundu. Harekete geçen ekipler, İbrahim K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İfadesinde Hakim Muhammed'i tabancayla kafasına ateş ederek öldürdüğünü kabul eden İbrahim K., cesedi otoyol kenarına attığını söyledi. İbrahim K.'ye yardım ettikleri belirlenen iş arkadaşları Gül M. (26), Habib Y. (25) ve Amir M. (26) de yakalanarak gözaltına alındı.İbrahim K.'nın ifadesi doğrultusunda araştırma başlatan jandarma ekipleri, Hakim Muhammed'in cansız bedenini, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kurtul mevkisinde çuval içinde buldu. Ceset, Gemlik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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