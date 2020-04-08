DHA YURT BÜLTENİ - 13 Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldıCUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığının açıklamasının ardından 4 büyükşehir arasında kalarak mecburi olarak karantina altında kalan Osmaniye'de,...

Mecburi karantinadaki Osmaniye'de önlemler sıklaştırıldı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığının açıklamasının ardından 4 büyükşehir arasında kalarak mecburi olarak karantina altında kalan Osmaniye'de, önlemler artırıldı. Bu kapsamda, Hatay'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yol, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla yola toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

Karantina kapsamında, Adana, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından 4 büyük şehir arasında olan Osmaniye'de mecburi karantina kapsamına girdi. Kolluk kuvvetleri, il sınırı giriş ve çıkışlarında önlem alarak, diğer komşu şehirlerden gelen olup olmadığı yönünde tedbir aldı. Araç sürücüleri ve yolcuların ateşleri ölçülüp, izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri istenen araçtakilerin kayıtları alınıp, maske takmaları istendi. İzinli olarak mecburiyetten dolayı yolculuğa çıktıklarını söyleyen sürücüler, 'Evde kalın sağlıklı kalın' diyerek uyarılarda bulundular.

İLÇE, BELDE VE KÖYLERE GİRİŞLERE KISITLAMAOsmaniye'de, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, vatandaşların ilçelere, beldelere ve köylere, köylerden beldelere ilçelere ve il merkezine, ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltmak ve sosyal izolasyonun sağlanması için özel araçlar ile gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verildi.

ULAŞIMA KAPATILDIOsmaniye'nin Düziçi İlçesine bağlı Ellek Beldesi ile Şekerdere Köyü arasındaki yol ve beldeye giden tarla yolları toprak dökülerek, ulaşıma kapatıldı. Ellek Belediyesi'nden yapılan duyuruda ise şöyle denildi: "Çok Kıymetli belde halkımız ve civar köylerimizin kıymetli vatandaşları, siz değerli vatandaşlarımızın sağlığını daha iyi korumak adına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek,toplumun sağlığı ve kamu düzenini korumak için Düziçi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı olarak alınan ek tedbirler kapsamında beldemiz sınırlarında bulunan; Ellek Beldesi - Şekerdere-Osmaniye güzergahında bulunan anayolumuz, Şekerdere köy sınırına yakın bölümde, Ellek Beldesi Aydınlar Mahallemiz sınırları içerisinden geçen Karagedik -Selverler köylerinin Osmaniye ilimize çıkan grup yollarını Aydınlar-Şekerdere Köyü Akarcalar Mahallesi sınırından, Ellek Beldesi-Karagedik Köyü-Osmaniye güzergahında bulunan anayolunun Kumarlı Köyü ile kesişen bölümünde geçici süreliğine ulaşıma kapatılmıştır. Kapatılan güzergahlarda Belediye personellerimiz tarafından Kasabaya giriş çıkışlarda vatandaşın ateşi ölçülüyor. Bütün giriş çıkışlar kontrollü yapılmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Toprakkale girişi polis uygulama noktası-Araçların durdurulması, kayıt altına alınması-Sürücülerin uyarılması, polisin durdurması-Bir otomobil sürücüsü ile röportaj-Araç olmayan boş yoldan detay-Araç olmayan otoyol girişi detay-Trafik polisi, otoyol çıkışı araç durdurması-Araçtakilerin ateşlerinin ölçülmesi-Osman Gişeleri yazısı detay-Gaziantep'ten gelen bir sürücü ile röportaj-Kamyondan inerek maske takan sürücü-Kayıt tutan polisten detay-Otomobil sürücüsü ile röportaj -Hafif ticari araçtakilerin indirilmesi-Trafik polislerinin sürücüleri uyarması-Diyarbakır'dan gelen bir sürücü ile röportaj -Minibüs sürücüsü ile röportaj-Ellek Beldesi - Şekerdere Köyü arsındaki yol ve tarla yolarının toprak ve taşla kapatılması-Yol kapatma çalışmasından detay görüntüler-Yola konulan duba ve işaret şeridi

SÜRE: 05'28" BOYUT: 172 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Turgutlu'da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde gördükleri koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 3 hasta, doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edildi.Turgutlu İlçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85), Turgutlu Devlet Hastanesi'nde, bir süre önce tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan üç hasta, bugün taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin, alkışlarla uğurladığı üç hasta, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulacak. 3 hasta, tedavi ve özverili çalışmaları nedeniyle doktor, hemşire ve hastane personeline teşekkür etti.Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı ve Enfeksiyon Uzmanı Dr. Hakan Borand, üç hastalarını sağlığına kavuşmuş bir şekilde hastaneden taburcu etmiş olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtip, "Bu vesile ile bu zorlu süreci en iyi şekilde, fedakarlık ve özveri ile gecesini gündüzüne katarak yöneten hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taburcu edilen 3 hastanın alkışlarla uğurlanmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

=========================Önce beyin tümörünü ardından koronavirüsü yendi, eşiyle taburcu oldu

SAMSUN'da eşinin beyin tümörü ameliyatı için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan (45) ve eşi Nuray Gökçe (46) hastalığı birlikte yenerek taburcu oldu. Önce beyin tümörü ile ardından da koronovirüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ile eşi alkışlarla uğurlandı.Amasya'da yaşayan Ahmet Turan Gökçe beyin tümörü ameliyatı olacak eşi Nuray Gökçe ile birlikte 10 gün önce Samsun'a geldi. Nuray Gökçe, kentteki özel bir hastanede beyin tümörü ameliyatı oldu. Bu sırada hastanede yanında bulunan Ahmet Turan Gökçe öksürük şikayetiyle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Turan Gökçe tedaviye alındı. Ameliyat sonrasında yoğun bakımdan çıkan Nuray Gökçe'ye yapılan koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bunun üzerine Gökçe çifti, yan yana odalarda koronavirüs tedavisi görmeye başladı. Yapılan tedaviye olumlu yanıt veren çift bugün alkışlarla hastaneden taburcu edildi.'HİÇ ÜMİTSİZİLĞE KAPILMADIK'3 çocuk babası Ahmet Turan Gökçe, eşinin beyin ameliyatı için hastaneye geldiğini ancak ameliyattan sonra kendisinin de öksürmeye başlaması üzerine acile gittiğini söyleyerek "Yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Sonra hemen tedaviye başladılar. Bugün taburcu oluyoruz çok mutluyuz tüm ekibe teşekkür ederiz bizimle çok ilgilendiler. Moral olunca her şey oluyor. Hiç ümitsizliğe kapılmadık. Bunu atlatacağımızı biliyorduk. Tedavi gören tüm hastalar morallerini yüksek tutmaları, doktorların hemşirelerin söylediklerini yapmaları kurallara uymaları gerekiyor" dedi.Önce beyin tümörü ile ardından da koronovirüse karşı verdiği savaşı kazanan Nuray Gökçe ise, "Tedavimiz iyi geçti. Rahatladım gayet iyi durumdayım. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra koronavirüs tedavim başladı. Şimdi taburcu olup evimize gidiyoruz çok mutluyum" şeklide konuştu.'HASTALIK BULGULARINI SAKLAMAYIN'Gökçe çiftinin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Adem Dirican da "Hanım hastamız beyindeki kitle nedeniyle ameliyat oluyor. Ameliyattan iki gün sonra eşi beyefendi öksürük şikayetiyle hastanemize başvurdu. İkisinin de testleri pozitif çıktı. Ardından başladığımız tedaviye ikisi de olumlu yanıt verdiler. Bugün ikisini de taburcu ediyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz şikayetlerini saklamasınlar. Bir çok hastamızın şikayetlerini sakladıklarını fark ediyoruz bunu yapmamalılar. Özellikle ateş, öksürük, eklem ağrısı yaygın vücut ağrısı gibi bulguları olanlar saklamasınlar doktora başvursunlar" dedi.'İZALASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK'Hastanede görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç . Dr. Şevket Özkaya ise iki hastanın evlerinde izalosyan sürecinin devam edeceğini belirterek "Hastalarımız bu hastalıktan korkmasınlar. Doktorlara ve sağlık personellerine güvenmelerini ve önerilere uymalarını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Gökçe çiftinin odalarından dışarı çıkmaları-Alkışlarla uğurlanmaları-Röportajlar-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

===========================Oğlunu öldürüp intihar etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Feyzullah Çorluoğlu (47) tartıştığı oğlu Cem Çorluoğlu'nu (22) tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay öğle saatlerinde, Gebze Barış Mahallesi 1810. Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde tamirhanesi bulunan Feyzullah Çorluoğlu ile oğlu Cem Çorluoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Feyzullah Çorluoğlu evden çıkan Cem Çorluoğlu'nun üzerine 4'ncü katta bulunan evinin penceresinden tabanca ile 7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Cem Çorluoğlu kanlar içerisinde yerde kalırken, oğlunun vurulduğunu gören Feyzullah Çorluoğlu daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun hayatlarını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüler Ekiplerin çalışmaları Detay

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

======================================İntihar girişimini sonlandırmak için içki istedi ANTALYA'da 40 metre yükseklikte falezlerde içki içip intihara kalkışan Süleyman K., içki getirilmesi karşılığında eylemine son vereceğini söyledi. Getirilen içki, peynir ve kavunu yiyen Süleyman K., intihardan vazgeçti. Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki Düden Park'ta meydana geldi. Çanakkale'den 4 gün önce kente gelen Süleyman K.'yi denizden 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burada içki içen Süleyman K.'den bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye gelmesi istendi. Görevlilerin bu talebine olumsuz yanıt veren Süleyman K., polisten sigara alıp, içki içmeye devam etti. Görevliler, yaklaşık 2 saat boyunca güvenlik önlemi alıp, Süleyman K.'yi ikna etmek için uğraştı.Polisin kendisini beklemesinden rahatsız olduğunu söyleyen Süleyman K. ayrılmalarını istedi. Önce geriye çekilen polis, daha sonra yeniden yanına yaklaşıp sohbet ederek, falezlerden kendilerine doğru gelmesini sağladı. İçkisinin bittiğini söyleyen Süleyman K., kendisine içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi. İstirahatte olan bir itfaiye görevlisi, peynir, kavun ve içkiyi Süleyman K.'ye getirdi. Polislere doğru yaklaşan Süleyman K., tahta korkulukların üzerinde bardağa koyduğu içkiyi içip, peynir ve kavunu yedi. İçkisini bitiren Süleyman K.,, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Falezler genel görüntüŞahsın polislerle konuşurken görüntüsüİtfaiye ve polis ekibinin şahsı ikna için çilingir sofrası kurmasıŞansın itfaiye ve polis le sohbet etmesiŞahsın ikna olup korkuluklardan içeriye geçip polis aracına binmesi

HABER: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=========================Bayramiç ilçe pazarında önlemler artırıldı, kuyruk uzadı ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde her çarşamba günü kurulan halk pazarı girişinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler arttırılınca, uzun kuyruklar oluştu.Bayramiç ilçesinde pazar yerinde alınan önlemler Kaymakamlık ve Belediye tarafından artırıldı. Bu kapsamda Bayramiç Belediyesi tarafından pazar yeri girişine dezenfeksiyon kabini konuldu. Ayrıca zabıta ekipleri dezenfeksiyon kabininden geçen vatandaşların ateşlerini ölçerken, maskesi olmayanlara da ücretsiz maske verdi.Bu arada, emniyet güçleri de pazar yerinde vatandaşlara kurallara uyulması konusunda ikazlarda bulundu. Artırılan tedbirler nedeniyle pazar yerine girişte 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Polis, kuyrukta sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Pazar yerinden görüntü.Pazardaki kuyruktan görüntü. Dezenfekte kabininden görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı

ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mara Mahallesi'nde bulunan Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi, ibadet ve ziyarete kapatıldı. Kiliseye gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, yetkililer gelenlere ibadetlerini evlerinde yapmaları uyarısında bulundu. Kilisenin tekrar ne zaman ibadete ve ziyarete açılacağı ise belirtilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Kilisenin içiKilisenin dış görüntüsüGenel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Şanlıurfa'da tarım işçileri izin sırasına girdi

ŞANLIURFA'da mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs salgınına rağmen batı illerine zorlu yolculuğu başladı. Havaların ısınmasıyla Türkiye'nin farklı illerinde soğan ve şeker pancarı toplamak için göçe hazırlanan mevsimlik tarım işçileri Tarım Müdürlüğü önünde, izin belgesini alabilmek için sıraya girdi. Salgına karşın çalışmak zorunda olduklarını anlatan tarım işçileri, 20 yaşından küçük çocuklarını geride bırakacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.Şanlıurfa'da, geçimini tarım işçiliği yaparak sağlayan aileler, batı illerine gitmek için hazırlıklara başladı. Her yıl ilkbaharda aileler, eğitimlerini yarıda bırakan çocuklarıyla birlikte çalışacakları kentlere göç ediyor. Tarımda hasat döneminin başlamasıyla birlikte yılın 8 ayını çeşitli bölgelerde tarlada çalışıp çadırlarda barınarak geçiren aileler, bu yıl koronavirüs engeline takıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler doğrultusunda seyahat yasağının getirilmesi sonrasında tarım işçileri, İl Tarım Müdürlüğü önünde izin belgesini almak için kuyruğa girdi.ÇOCUKLARINI ARKADA BIRAKAN İŞÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYORBelgesini almak için müdürlük önünde bekleyen tarım işçisi Hasan Varlı, "Her yıl Şanlıurfa'daki binlerce kişi yaklaşık 8 ayını dışarıda geçiyor. Bu yıl da çalışmak için eşyalarımızı hazırladık ancak virüs nedeniyle bizden izin belgesi istendi. Belgeyi almak için Tarım Müdürlüğü önünde bekliyoruz. Bu kez de 20 yaşından küçüklerin çalışması ve sokağa çıkması yasağı var. Çocuklarımızı şimdi kime, nereye bırakacağımızı düşünüyoruz" dedi. İşlem yaptırmak için sıra bekleyen Abdullah Demir de, 20 yıldır tarım işçiliği yaparak ailesini geçimini sağladığını belirterek, "Ben 8 kişilik ailemle Ankara'ya soğan toplamaya gideceğiz. Orada zor şartlarda çalışıyoruz. Bu yıl koronavirüs yüzünden izin belgesi alınması gerekiyor. Benim 3 çocuğum küçük ve onları bırakacak kimsem yok. Zaten bu virüs bizim korkulu rüyamız oldu" diye konuştu.Her yıl göç ederek eziyet yaşadıklarını dile getiren Mustafa Arısütlü ise şeker pancarı toplamak için Ankara'ya gideceğini ifade ederek, "4 çocuğumu bu zor şartlar altında kime bırakayım. Yetkililerin sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz" dedi.Öte yandan polis ekipleri, sırada bekleyen mevsimlik tarım işçilerini sık sık sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları yönünde uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Tarım Müdürlüğü binası önünde sıra bekleyen mevsimlik işçilerPolis sırada bekleyenlere sosyal mesafe uyarısında bulunmasıİzin için bekleyen isçilerle yapılan röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Denizli'de online spor hizmeti

DENİZLİ'de koronavirüs nedeniyle tüm spor kurslarını geçici olarak askıya alan Büyükşehir Belediyesi, evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için online spor hizmeti başlattı.Denizli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların daha kaliteli zaman geçirmesi için "Evde Kal Evde Spor Var" sloganıyla online spor hizmeti başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde ilk pilates eğitimi video çekimleri yapılıp, yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi Pilates Eğitmeni Özlem Sarıca tarafından verilen eğitim Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 dakika süren başlangıç eğitim videosu Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.'EVDE KALIN HAREKETSİZ KALMAYIN'Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok alanda farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlara işbirliği içinde vatandaşların koronavirüsten etkilenmemesi için sahada olduklarının altını çizen Zolan, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz evde kalın' diyoruz. İşte bu kapsamda evde kalan vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi için 'Evde Kal Evde Spor Var' sloganıyla online spor hizmeti başlattık. Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın, hareketsiz kalmayın. Buna benzer online çalışmalarımız olacak. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pilates eğitiminden görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLi, DHA)

Kaynak: DHA