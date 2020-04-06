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DHA YURT BÜLTENİ-13

Diyarbakır'da polisten 'evde kal' uyarılarıDİYARBAKIR'da polisler, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları megafonla uyarırken, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

06.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:53
DHA YURT BÜLTENİ-13

Diyarbakır'da polisten 'evde kal' uyarıları

DİYARBAKIR'da polisler, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları megafonla uyarırken, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

İzin belgesiz araç giriş ve çıkışlarına izin verilmeyen Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Polis ekipleri de zırhlı araçlarla kent genelinde dolaşarak megafonlarla vatandaşlardan evden çıkmamalarını istiyor. Ekiplerin, sosyal mesafe kuralına uymalarını da istediği vatandaşlardan bazılarının ise maskesiz dolaştığı görülüyor.

Öte yandan, PTT şubelerinden polisler eşliğinde görevliler tarafından teslim alınan sosyal yardım paraları da vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Yenişehir PTT şubesinde engelli ve işsizlik ödemelerini almak isteyenler ise güvenlik görevlilerince sosyal mesafe kuralına göre sıraya girip, işlemlerini yapmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü------DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anonsCaddeden detayYolda yürüyenlerPolis aracıPolisin uyarı anonslarıPTT şubesiSıraya girenlerGörevlilerin vatandaşları uyarmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 251 MB

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- Diyarbakır'da pazarlarda koronavirüs önlemleri üst seviyede

DİYARBAKIR'da İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar, zabıta ekiplerince halk pazarlarında uygulanıyor.Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu Diyarbakır'da İl Pandemi Kurulu tarafından pazarlarda maskesiz ve eldivensiz alışveriş yapılmaması ve çocukların girişlerinin engellenmesi kararı alındı. Zabıta görevlileri de haftanın 6 günü halk pazarları kurulan bölgelerde denetim yapıyor. Ekipler, halk pazarlarının girişinde dezenfektan ve maske verdiği vatandaşların vücut sıcaklıklarını kontrol etti. Vatandaşların sebze ve meyveleri seçerek almasının da yasaklandığı pazarcı esnafı da maskesiz ve eldivensiz çalışmıyor.İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN STANTPazar esnafı, ihtiyaç sahipleri için de stant kurdu. Esnafın gönüllü olarak poşetleyip bıraktığı meyve ve sebzeler, ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz alınıyor.

Görüntü Dökümü-----------Yenişehir semt pazarıDHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anonsAlışverişe gelenlerZabıtaların ekipleriDçzenfektan ve maske verilmesiAteş ölçümüİhtiyaç sahipleri için stantDHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 125 MB

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Polisler, ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar destek olmak için gıda ürünlerinin bulunduğu koliler hazırladı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olabilmek için gıda ürünleri aldı. Polisler bir araya gelerek gıda ürünlerini kolilere yerleştirdi. Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim edildi. Polisler ürünleri kolilere koyarken, vatandaşlara evde kalmaları mesajı verdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu sıkıntılı günleri daha da güçlenerek atlatacağımıza inanıyorum. Mesai arkadaşlarımla birlikte, gönüllük esasına göre, koronavirüs dolayısıyla şu an işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımıza katkı sunmak istedik. Hazırladığımız bu yardım kolileri, Valilik Sosyal Vefa Grupları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYardım kolilerinin hazırlanmasıPolis memurlarından evde kal mesajı

HABER: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),

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Polis ekipleri evden çıkamayan vatandaşın maaşını çekip teslim etti

ADIYAMAN'da koronavirüs önlemleri nedeni ile sokağa çıkamayan Mahmut Yılmaz (70)'ın emekli maaşı eve gelen polisler tarafından teslim edildi.

Türkiye genelinde koronavirüsten dolayı 65 yaş üstünde olan vatandaşların dışarı çıkmalarını yasak olmasından dolayı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mahmut Yılmaz emekli maaşını alabilmek için polis ekiplerinden yardım istedi.  Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri talep üzerine Yılmaz'ın emekli maaşını bankadan çekip kendisine teslim etti. Polislerin yardımı için teşekkür eden Mahmut Yılmaz, "Dışarı çıkamadığım için emekli maaşımızı çekemiyorduk. Evde çocuklarım olmadığı için 155 arayarak yardım istedim. Polislerimize teşekkür ediyorum gidip emekli maaşımı çekip getirdiler. Allah devletimizden ve güvenlik güçlerinden razı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Binadan görüntüPolis aracının gelişiPolislerin araçtan inmesiPolislerin bina içerisine girmesiPolislerin kapıyı çalmasıEmekli maaşını Mahmut Yılmaz'a teslim etmesiMahmut Yılmaz ile röportajPolis ekiplerinin ayrılışıGenel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

 


Kaynak: DHA

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