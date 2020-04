DHA YURT BÜLTENİ - 13 Bodrum'a günde 5 bin, son 20 günde 100 bin araç giriş yaptıMUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü.

Bodrum'a günde 5 bin, son 20 günde 100 bin araç giriş yaptı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçeye günlük yaklaşık 5 bin araç girişinin olduğunu, zorunlu hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesini istedi. Bodrum'a son 20 günde yaklaşık 100 bin araç girişi olduğu öğrenildi.

Bodrum'un tek girişi olan Torba trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üzerindekilerin seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapılan şehirler arası otobüslerde de denetim gerçekleştirildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle kara yolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

'TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI GİBİ ÖZEL ARAÇLARA DA KISITLAMA UYGULANSIN'CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mart ayının ilk haftasında günlük 12 bin olan araç giriş sayısının, Bodrum'a gelmeyin çağrısından sonra 5 bine kadar düştüğünü söyledi. Başkan Aras, "Çağrımızın bir nebze olsun işe yaradığını düşünüyorum. O kadar aracın ilçemize girmesi o kadar kişinin burada kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce herkesin kendi evinde kalıp önlemleri almasını anlattım. Toplu taşıma araçlarına uygulanan kısıtlamanın sivil araçlara da uygulanması gerekiyor. Şehirlerarası dolaşım bir an önce sonlanmalı. Gıda ya da hasta transferlerinin dışında dolaşmaya gelen insanların bu konuda özgürlüğü olacağına inanmıyorum. Zorunlu hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Yavaş yavaş tablo kötüleşiyor" dedi.'SALGIN KONTROL EDİLİNCEYE KADAR HERKES EVİNDE KALSIN'Başkan Aras, okulların tatil olmasından sonra ilçeye yaklaşık 100 bin tatilcinin yerleştiğini belirtip, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an büyük dolaşım yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların birçoğunun araçlarının plakasının 34 ya da 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkesin dikkatli olsun istiyorum" diye konuştu.Gazetecilerin polis ekiplerinin uygulanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu üzerine sürücülerden Kağan Batmaz "Gayet başarılı. Herkes çalışırken hijyen kurallarına uyuyor" dedi. Bodrum'a son 20 günde yaklaşık 100 bin araç girişi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Bodrum genel görüntüsü -Polis ekiplerin araçları durdurması-Polis ekiplerinin sürücülerin ve yolcuların ateşini ölçmesi-Araç kuyruğundan görüntü-Sürücülerden Kağan Batmaz ile röp.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

========================

Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya aracılığıyla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Gazeteci Hakan Aygün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Gümbet İskelesi'ne bağlı olan teknesinde gözaltına alındı. Aygün'ün teknede yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu. Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hakan Aygün'ün adiyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

========================

Minik Livanur'un video çekerek duyurduğu kitap isteği yerine getirildi

ISPARTA'da birinci sınıf öğrencisi Livanur Seven (7), okuma kitabı bittiği için sosyal medyadan video çekerek çağrıda bulundu. Çağrı üzerine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencinin evine okuma kitabı gönderdi.Koronavirüs salgını dolayısıyla okulların tatil edilmesiyle evde eğitimine devam eden Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Livanur Seven, evde okuma kitabı bittiği için bir video çekerek, kitap isteğinde bulundu. Livanur Seven videoda, "Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm saygılar. Ben Livanur Seven. Isparta Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda okuyorum. 1-C sınıfına gidiyorum. Dünya olarak zor günler geçiyoruz. Umarım kısa zamanda atlatırız. Ben önlemimi alıyorum. Herkesin önlem almasını istiyorum. Hem büyüklerimin sözünü dinliyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. Ödevlerimi yapıyorum. Kitap okuyorum. ve sizden bana kitap göndermenizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum" dedi.TEŞEKKÜR ETTİAli Ertunç Atlı'nın sosyal medyada paylaştığı videoyu gören Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen harekete geçti. Başkan Başdeğirmen'in talimatı üzerine küçük Livanur'un evine kitaplar gönderildi. Kitapların kendisine ulaştırılmasının ardından yeni bir video çeken Livanur, "Sayın başkanım kitaplarım geldi çok teşekkür ederim" dedi.'BU TALEPLERE HER ZAMAN AÇIĞIZ'Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Öğrenci kardeşimizin sosyal medyadan çağrısını gördükten sonra hemen ailesiyle iletişime geçtik. Eğitim bizim için önemlidir. Kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Bu taleplere her zaman açığız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Livanur Seven'in kitap çağrısı yaptığı videoTeşekkür videosu

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

========================

Datça'da pazaryerine koronavirüs ayarı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında belediye tarafından pazaryerinde yeni bir uygulama başlatıldı. Datça Belediyesi tarafından ilçe merkezinde her hafta cumartesi günleri kurulan pazaryerinin, bu haftadan itibaren cuma ve cumartesi olmak üzere iki gün süreyle açılmasına karar verildi. Yeni uygulama ile pazaryerinde yığılmaların önlenmesi amaçlanıyor. Alınan tedbirler kapsamında, tek-çift numara uygulamasına geçilirken, pazaryerinde tezgah sayıları yarı yarıya düşürülerek, aralarında 3'er metrelik mesafe bırakılması sağlandı. Bundan böyle, satış yeri numarası tek olan pazarcı esnafı cuma, çift olan pazarcı esnafı ise cumartesi günleri tezgah açabilecek. Uygulama çerçevesinde, 65 yaş üstü kişiler ve çocuklar da pazaryerine alınmıyor. Pazaryerine giriş ve çıkışlar ise iki ayrı noktadan polis ve belediye zabıta ekiplerinin kontrolünde yapılıyor. Pazaryerine giren herkes kimlik kontrolünden geçirilirken, ateşleri ölçülüyor, ayakları dezenfekte ediliyor. Uygulama pazarcı esnafı tarafından da olumlu karşılandı.Datçalı pazarcı 48 yaşındaki Mustafa Solmaz, tek-çift uygulaması ile pazaryerindeki yoğunluğun yarı yarıya azaltıldığını belirtirken, "Koronavirüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Tezgahlarımızı üçer metre arayla açtık. Uygulamadan memnunuz. Cuma günleri tek numaralı olan bizler, cumartesi günleri ise çift numaralı pazarcılar tezgah açacak" dedi.Ali Rıza Zerej (40) ise pazaryerinde her türlü önlemin alındığını ifade edip, "Pazaryerinde hijyen kurallarına uyuluyor. Ürünlerimize hiç kimsenin eli değmiyor. Pazaryerine gelenlerden anlayış bekliyoruz. Onların da alınan bu kurallara riayet etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Datça Pazaryerinin, tek giriş noktasında polis ve belediye zabıta ekipleri tarafından kontroller yapılırken gör.Pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp, dezenfektan yapılırken gör.Pazaryerinde tek-çift uygulamasıyla seyreltilen tezgahlardan gör.Datçalı pazarcı 48 yaşındaki Mustafa Solmaz ile röp.Pazarcı Ali Rıza Zerej (40) ile röp.Pazaryerinin tek çıkış noktasında tekrar dezenfektan yapılırken gör.

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

======================

Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti

BİTLİS Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kentteki taksileri ve durakları dezenfekte etti.Bitlis Belediyesi önünde kurulan dezenfeksiyon istasyonunda taksiler, özel kıyafetler giyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsü ve otobüsler de dezenfeksiyon işleminden geçirildi.Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Gelen talepler doğrultusunda ticari taksilerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmeye başlandı" dedi.Tanğlay, taksilerin vatandaşlar tarafından sık kullanılan araçlar olduğunu belirterek, "Bitlis Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilimizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımız toplu taşıma araçları yerine taksileri tercih etmeye başladı. Bitlis belediyesi olarak taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz" dedi.Araçları ve durakları dezenfekte edilen taksiciler de belediye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Dezenfekte edilecek araçlardan detay-Araç sürücülerinden görüntü-Dezenfekte ekibinden detay-Araçların dezenfekte edilmesi-Taksicilerln Belediye ekiplerine teşekkürü-Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

=======================

Kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

TOKAT'ta ilkokul öğrencisi Zehra Alan (9), kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Kent merkezinde yaşayan Zübeyde ve Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. 155'i arayarak polislerden yardım isteyen Zehra Alan, kumbarasını polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise parayı kampanya hesabına yatırmak için bankaya gitti. Bankada açılan Zehra'nın kumbarasından 3 ayda biriktirdiği 131 lira 60 kuruş çıktı. Zehra'nın adına polis ekipleri parayı kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontunu kendisine teslim ederek duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Bilgisayar almak için 3 aydır para biriktirdiğini söyleyen Zehra Alan, "Babamla birlikte haberleri izliyordum. Sonra Cumhurbaşkanımız aylığını bağışladığını söyledi. Benim de aklıma kumbaramda biriken paraları bağışlamak geldi. Ben bilgisayar almayı düşünüyordum, vazgeçtim. İhtiyacı olan kişilere vermek istedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ailenin evinden görnütüler-Zehra'nın kumbarasını polislere teslimi-Kumpbaranın bankada açılıp sayılması-Dekontunun teslimi

-Küçük kızın konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Kaynak: DHA