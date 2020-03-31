DHA YURT BÜLTENİ- 13 Akdeniz Üniversitesi'nde tütün bitkisinden koronavirüs aşı çalışması AŞI Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, koronavirüsle mücadele için Akdeniz Üniversitesi'nde aşı çalışması yaptıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nde tütün bitkisinden koronavirüs aşı çalışması

AŞI Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, koronavirüsle mücadele için Akdeniz Üniversitesi'nde aşı çalışması yaptıklarını söyledi. İklim odasında özel yetiştirilen bir tütün bitkisi olan 'Nicotiana benthamiana' üzerinde çalışma yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Mammedov, "Geliştirdiğimiz aşının neredeyse tüm mutasyonlara karşı etkili olmasını bekliyoruz" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs (Kovid 19), tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeler de çeşitli önlemler alarak koronavirüsle mücadele için çalışmalar başlattı. Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarının ardından Akdeniz Üniversitesi, koronavirüs aşısı için çalışma başlattı. 20 kişilik uzman ekiple birlikte çalışmalarını yürüten Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, 3 laboratuvar 1 iklim odasında 'Transient Bitki Ekspresyon Sistemi' kullanarak, yeni nesil aşı çalışmalarını yaptıklarını açıkladı. Prof. Dr. Tarlan Mammedov, aşının kısa sürede hayata geçmesini hedeflediklerini söyledi.

BİTKİDEN KORONA AŞI ÇALIŞMASI

Prof. Dr. Mammedov, bir tütün bitkisi olan Nicotiana benthamiana'nın, iklim odasında 22-24 derecede yüzde 50-60 nem seviyesinde özel formülasyon içeren gübrelerle yetiştirildiğini anlattı. Belli büyüklüğe ulaşmasının ardından bitkiye rekombinant (yeniden düzenlenme) yapılarak, proteinleri üretmesi için bitki yaprağının içine solüsyon verildiğini (infitrasyon) söyleyen Prof. Dr. Mammedov, yapraklarında protein ürettiklerini belirtti. Ardından proteinleri yapraktan çıkarıp saf hale getirdiklerini aktaran Prof. Dr. Tarlan Mammedov, gerekli analizlerin ardından aşı çalışmalarına uygun olup olmadığına karar verildiğini anlattı. Uygun aşıların önce hayvanlar üzerinde denendiğini belirten Prof. Dr. Mammedov, gerekli immun (bağışıklık) cevap alınınca analizlere devam ederek, klinik çalışmalara geçildiğini anlattı.

DEGLİKOLİZASYON YÖNTEMİYLE AŞI ÇALIŞMALARI

Dünyada devrim niteliğinde olan deglikolizasyon (Bitki hücre yüzeyinde bulunan proteinlerdeki şekerin yok edilmesi) yöntemiyle aşı üretim çalışmaları yapan Prof. Dr. Tarlan Mammedov, bu çalışmalar dahilinde şarbon, sıtma, kuduz gibi hastalıklara karşı aşı geliştirdiklerini hatırlattı. Prof. Dr. Mammedov, "Sıtma şu anda dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan biri. Bu hastalıklara karşı bir aşı geliştirilememişti fakat biz Akdeniz Üniversitesi'ndeki çalışmalarımız sonucunda tarihte ilk defa bu hastalığa karşı aşı geliştirerek başarılı olduk. Bu aşının milyonların hayatını kurtarma potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi.

YENİ NESİL AŞI ÜRETİMİ

Koronavirüsün önceki virüslerden farklı olduğunu anlatan Prof. Dr. Mammedov, "Koronavirüsle mücadele kapsamında biz de Akdeniz Üniversitesi olarak çalışmalarımıza başladık. Bu virüsün antijenlerini yeşil bitki yaprakları hücrelerinden üreteceğiz. Üretilen proteinler yapraktan saflaştırılarak gerekli analizler dahilinde testler yapacağız. Şu anda Covid 19'un birkaç tipi bulunmaktadır. Örneğin İtalya'da görülen koronavirüs agresif haldedir. Bizim geliştirdiğimiz aşılar yeni nesil aşılardır. Geliştirdiğimiz aşının neredeyse tüm mutasyonlara karşı etkili olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

AŞI ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Geliştirilen yeni nesil aşılar üzerinde önce Ar-Ge çalışmaları yapıldığını, ardından klinik testlerden geçtiğini anlatan Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Aşının test sonuçlarına göre üretimi, ticarileşmesi gelişir. Biz koronavirüsün çok kritik olduğunu göz önüne alarak işlerimizi hızlandırdık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------Ziraat Fak. Dış plan görüntüsü-Labaratuar görüntüsü-Bitkilerin görüntüsü-Prof. Dr. Tarlan Mammedov röp-DHA Muhabiri Aslı Duran anons-Genel detaylar

HABER: Aslı Duran - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN,

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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Harput Mahallesi turistik ziyaretlere kapatıldı.

Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andıran Harput Mahallesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle turistik ziyarete kapatıldı. Karar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan 'Pandemi Kurulu' toplantısında alındı. Kararın ardından turizm ile öne çıkan tarihi mahalle sessizliğe büründü. Harput Mahalle sakinleri alınan tedbirlere uyarak dışarıya çıkmazken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahallenin girişinde önlemler aldı.

'TARİHİ YER ÖKSÜZ KALDI'

Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkmamasıyla tarihi mekanların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, "Bu tarihi yer öksüz kaldı. Maalesef bu süreçte yapabilecek bir şey yok. Bir süre evde kalarak sağlıklı kalmamız lazım. İnşallah bunu da atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Tabeladan görüntü-Mahalle genelinden görüntü-Lokanta ve oyun alanından görüntü-Mahalleden görüntü-Camiden detay-Röportajlar-Camiden ve Harput kalesinden detay-Piknik alanından detay-Jandarma devriyesi ve mahalle girişinde vatandaşları uyarması-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Hatay'da sanayi esnafı kapatma kararına uydu HATAY'da koronavirüsle mücadele kapsamında halkın sağlını korumak ve salgının önüne geçmek amacıyla Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB), Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile 5 meslek odasının aldığı karar neticesinde küçük sanayi sitesi esnafları için kapatma konusunda tavsiye kararı alındı. Karar 6 Nisan pazartesi gününe kadar sürecek.

Mobilyacılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Kaynakçılar ve Tesisatçılar Odası, İnşaatçılar ve Boyacılar Odası ve Karasörcüler Odası tarafından alınan ortak kararı Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Teksöz yapmış olduğu paylaşımda, "Korona virüs salgını nedeniyle devletimizin mücadelesine yardımcı olmak ve halkımızın sağlığını korumak için tedbir amaçlı 31 Mart salı günü itibariyle 6 Nisan pazartesi gününe kadar kapatma konusunda ATSO ve 5 meslek odamızla birlikte tavsiye kararı alınmıştır. Bu karara sanayi sitemizdeki bütün esnaf ve sanatkarlarımızın uymasını rica ederiz" ifadelerine yer verdi. Söz konusu kararın ilk gününde de küçük sanayi sitesi esnafı büyük ölçüde kepenk kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Küçük Sanayi sitesi girişinden genel görüntü-Sanayide kapalı olan dükkanlardan genel ve detay görüntüler-Küçük sanayi Sitesi caddelerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi ISPARTA'da umre dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Suudi Arabistan'daki umre ziyareti dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 586 umre yolcusunun, 14 günlük karantina süresi dün tamamlandı. Hafta sonu umreden dönen vatandaşlara koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testlerde sonuçları negatif çıkan 293'ünün memleketlerine gönderilmesine karar verildi.

Karantina süresi dolan umre yolcuları bugün otobüslerle memleketlerine gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Valizlerini hazırlayan vatandaşlar için 15 yolcu otobüsü hazırlandı. Otobüsler görevliler tarafından dezenfekte edilirken, şoförlere de özel kıyafetler giydirildi. Vatandaşlar yurttan görevliler eşliğinde alınarak otobüslere bindirildi. Her otobüse 23 kişi olacak şekilde bindirilen vatandaşlar, Konya başta olmak üzere Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya doğru yola çıkmaya başladı. Gün içerisinde gönderim işlemlerinin süreceği belirtilirken, isteyen vatandaşların ise kendi imkanlarıyla memleketlerine gitmelerine izin verileceği kaydedildi. Otobüslerin geçeceği güzergahtaki tüm il valilikleri ve kaymakamlıklar da uyarıldı.

BAZILARININ SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Diğer yandan, yurtta kalan vatandaşlardan bazılarının testlerinin pozitif sonuçlandığı, bunların karantina sürelerinin uzatıldığı ve tedavilerinin ardından yeniden test yapılarak, sağlık durumlarına göre memleketlerine gönderilecekleri belirtildi.

Karantina süresi dolan 293 umreci, memleketlerine gönderildi (2) YURTLARDAN AYRILAN UMRECİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Isparta'da umre dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden, yapılan testleri negatif çıkan 293'ünün memleketlerine gönderilme işlemi tamamlandı. Bu sabahtan itibaren hazırlanan otobüslere bindirilen umreci vatandaşların tamamı memleketlerine uğurlandı. Kalan diğer umrecilerin, işlemlerinin tamamlanması sonrası gönderileceği belirtildi.

'BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR'

Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, "15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yurttan çıkan umrecilerden detayOtobüse binen bir kadınla röportajUmrecilerden detaylarOtobüsün gidişiMustafa Koz ile röportajGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Konya'da esnaf ve iş yerleri kapananlardan 2 ay su parası alınmayacak

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan ve bu nedenle işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmayacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağızö dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarını 2019 yılı rakamlarına geri çektiklerini açıkladı. Türkiye'nin aldığı önlemler ve kriz yönetimiyle dünyaya örnek olduğunu belirten Altay, belediyeye ait gayrimenkullerde kiracı olanlardan 2 aylık sürede kira alınmayacağını kaydetti. Altay, "Abonman yükleyen öğrenci ve öğretmenlerimizi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Toplu ulaşımda devletimizin aldığı önlemleri harfiyen uyguladık. Sokakta kalan hemşerilerimizi otellere yerleştirdik. Umreden dönen, şehrimizde karantina altına alınan misafirlerimizin ihtiyaçlarını giderdik. Sadece 1 ayda 10 bin hemşerimize gıda ve temizlik maddesi desteği sağladık" diye konuştu. Konya'da, hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaklarını ifade eden Altay, su fiyatlarında önemli bir indirime giderek, fiyatları 2019 rakamlarına geri çektiklerinin söyledi. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti almayacaklarını belirten Altay, şöyle konuştu: "1 Nisan'dan itibaren Esnaf Odaları Birliğimizin Esnaf Bilgi Sistemi'ne kayıtlı tüm esnafımıza 2 ay boyunca iş yerinde suyu ücretsiz vereceğiz. Bu süreçte borçtan dolayı su kesintisi yapmayacağız ve suyu kesik abonelerimizin sularını açacağız. İş yeri kapanan ve yine çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalan hemşerilerimize sosyal destek sağlayacağız. İhtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize hane halkı sayısına bağlı olarak destek vereceğiz."Altay, başvurularla ilgili büyükşehir belediyesinin internet sayfasının ve sosyal medya hesaplarındaki açıklamaların takip edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü-------------------Belediye tarafından dezenfekte yapılan yerlerden detayKOSKİ veznelerinden detayBüyükşehir Belediye Başkanı açıklama

Haber- Kamera: KONYA DHA))

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Simit satarak kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İZMİT'te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın (43), 'Biz bize yeteriz Türkiye' kampanyasına 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı. Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasına bağışladı.

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah'a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bende destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜErkan Aydın'ın simitleri poşetlemesi Poşetlerle fırından çıkışıBağış dekontunun görüntüsüErkan Aydın ile röp.Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA