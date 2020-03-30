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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Erciş'te ilk seyahat izin belgesi verildi VAN'ın Erciş ilçesinde bugün ilk defa bir kişiye seyahat izin belgesi verildi.

30.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:37
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Erciş'te ilk seyahat izin belgesi verildi

 

VAN'ın Erciş ilçesinde bugün ilk defa bir kişiye seyahat izin belgesi verildi. İzin belgesi alan Hasan Demir, yarın memleketine gidebilecek.  

Mersin'den 7 gün önce öğretmen olarak atanan kızının tayini nedeniyle Erciş'e gelen Hasan Demir, özel bir firmada çalıştığını ve dönmek zorunda kaldığını belirterek, seyahat izin kuruluna müracaatta bulundu. Erciş otogarındaki sağlık çalışanlarınca muyanesi yapılan Hasan Demir'de herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenince seyahat izin belgesi verildi. İlçede ilk defa seyehat izin belgesi alan ve yarın memleketine gidecek olan Demir, uygulamadan memnun kaldığını söyledi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Otogardan görüntüler-Müracaat eden Hasan Demir'in görüntüleri-Sağlık personelinin konuşması-Hasan Demir'in konuşması-Genel detaylarBarbaros KUL/ERCİŞ(Van), 

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Kars'ta 4 yerleşim yeri, karantinaya alındı KARS'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronvirüse karşı alınan tedbirler kapsamında; karantina uygulanan Türkmeşen köyü, Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi, Erdağı köyü ile Karabağ köyüne giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kars Valisi Türker Öksüz'ün GAMER merkezinde inceleme yapması -GAMER'de çalışanlardan bilgi alması -Vali Türker Öksüz'ün konuşması Haber-Kamera: Bedir ALTINOK/ Kars,

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Adana'da polis otoyolda koronavirüs denetimlerini arttırdı

ADANA'da polis, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını kontrol noktalarında durdurdu. Polisler, yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra ateş ölçerle vatandaşların vücut sıcaklıklarını ölçtü.Bu arada, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda araç geçişlerinde büyük ölçüde azalma olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Otobandaki uygulamadan drone görüntüleriAraçların uygulama noktasında durdurulmasıSürücü ile yolcuların ateş ölçümünün yapılmasıTrafik polisinin sürücü ile konuşmasıSürücüler ile röportajlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı. Çöplerin taşındığı ev, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi, hareket geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnız yaşayan, ismi açıklanmayan kadının evinde biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmayla evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi.

Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu ve bunu alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Mahalle sakinleri ise ihbarı hemen değerlendirip temizlik çalışması yapan belediye ekibine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini belirterek, "Demirtaş mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek, dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Evdeki çöplerin görüntüsü-Ekipler çöp evde çalışırken-Çöpler evden çıkartılırken-İş makinesi çöpleri taşırken-Genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Denizden çıkan kesik ayak emniyeti alarma geçirdi 

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzücü paleti içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçası bulundu. Parça, kimlik tespiti için otopsiye gönderilirken, emniyet güçleri bölgede araştırma başlattı.

Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'nda dün saat 08.00 sıralarında yürüyüşe çıkan bir vatandaş, sahile vurmuş yüzücü paletinin içerisinde kemik parçası olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Plaja gelen polisler, paletin içerisinde bir cesede ait olduğu düşünülen ayak parçasının kemiklerini buldu.  Parça kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPaletin fotoğrafı-Sevgi Plajı'ndan görüntü.-Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),


Kaynak: DHA

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