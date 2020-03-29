DHA YURT BÜLTENİ-13 Çanakkale'de bir köye koronavirüs karantinasıÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü, koronavirüs ile mücadele kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'de bir köye koronavirüs karantinası

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü, koronavirüs ile mücadele kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe Köyü karantinaya alındı. Çan Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda bugün saat 18.00'de toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücedelede alınacak tedbirler kapsamında, bulaşın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla, bugün saat 22.00'den itibaren Maltepe Köyü'nde 14 gün süreyle karantina alınmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Jandarma ekiplerinin köy girişinde önlem almasından görüntü.

-Köyün tabelasından ve köyden görüntü.

Haber-Kamera: Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale),

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Yozgat'ın Derbent köyünde de koronavirüs karantinası

YOZGAT'ın Çekerek ilçesi Yukarıkarahacılı köyünün ardından merkeze bağlı, 550 nüfuslu Derbent köyü de koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Yozgat merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Derbent köyü, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, 550 nüfuslu Derbent köyünün giriş ve çıkışlarını kapattı. İstanbul'dan 3 gün önce köye gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle köyün karantinaya alındığı belirtildi.Yozgat Valiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Derbent köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü: -Jandarmadan görüntü-Alınan güvenlik önlemleri-Çevre köy sakinleri ile röp

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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'Evde kal' çağrılarını eleştiren TIR şoförü gözaltına alındı

SOSYAL medyada paylaştığı videoda koronavirüs uyarılarına karşı "Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür" diye konuşan TIR şoförü Malik Yılmaz, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözaltına alındı. Yılmaz hakkında "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan TIR şoförü Malik Yılmaz, 5 gün önce direksiyon başında kendisini görüntüleyerek "Diyorsunuz ya 'Evde kal Türkiye.' Nasıl kalalım baba? Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu,kiramı ödeyemem. Bunları ödememek ölmekten daha beter. Öleyim daha iyi. Siz evde kal demeden önce bizi rezil etmeden önce kendinizi vezir etmeye çalışmayın. Bizi bu duruma getirmeden önce bizim için önlem alın biz de önlem alalım. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin bu düzenin öldürür. Bu böyle biline" diye konuştu. Yılmaz bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, Malik Yılmaz'ın gözaltına alındıktan sonra provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tır şöförünün konuşması

Haber-Kamera: İSKENDERUN,(HATAY),

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Adıyaman'da 5 bin sahte maske ele geçti

ADIYAMAN'da, polis tarafından tekstil imalathanesine düzenlenen operasyonda 5 bin sahte maske ele geçirildi. İşletme sahibi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, organize sanayi bölgesinde sahte maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tekstil imalathanesine operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 5 bin maske ele geçirildi. Maskelere el konulurken, işletme sahibi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriSahte maskelerPolislerin maskeleri saymasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera -ADIYAMAN-DHA)

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Foça'da sahiller hafta içinde de yasaklandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında sahillerde balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi faaliyetler Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık tarafından yasaklandı. Kararın koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uymayarak ilçe içi ve dışından sahillere gelenlerin yarattığı tehlikenin önlenmesine yönelik olarak alındığı açıklandı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için şart olduğunu belirtip, tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 2 gündür uygulamaya konulan hafta sonları vatandaşların sahil, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması kararı İzmir'in turistik ilçesi Foça'da hayata geçirildi. Yasağa Foça'da büyük ölçüde uyuldu. Ancak karara rağmen sahillerde oturanlar, mangal yapmak için gelenler, balık avlamak isteyenler, spor ve yürüyüş yapanlar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bakanlığın genelgesinin ardından Foça Kaymakamı Ali Çetin başkanlığında toplanan ve aralarında Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, Foça İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç ve Foça İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz'ün de yer aldığı Foça Hıfzısıhha Kurulu'nun tavsiye kararıyla Kaymakamlık hafta içinde de ilçede bu tür faaliyetleri yasaklamama kararı aldı. Hafta içi yasak kararının 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı ve özellikle ilçe dışından vatandaşların bu nedenle gelmemesi, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ya da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesini içeren 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü kasamında gerekli adli işlem yapılacağı bildirildi.

ZORUNLU SEBEPLER DIŞINDA FOÇAYA GELMEYİNFoça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz bir turizm kenti olarak bu kararı açıklamanın çok üzücü olduğunu ancak dünyayı tehdit eden bir salgınla mücadele için şart olduğunu belirtip, tehlike geçene kadar zorunlu sebepler dışında Foça'ya gelinmemesini istedi. Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

Tek bir isteğimiz var. Evde kalınması. Ne kadar çok evde kalırsak süreci o kadar kısa zamanda sonlandıracağımızı düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Foça'da meydan ve sahillerden görüntü.-Yasağa uymayan, balık avlayan, sahilde oturan ve yürüyüş yapanlardan görüntü.-Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün hafta içi yasağı ile ilgili açıklaması

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Evde kalan vatandaşlara sokakta moral konseri

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalanların moralini yükseltmek için sokakta konser verildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Salgını önlemek için birçok önlem alınırken, vatandaşlara da 'evde kal' çağrıları yapıldı. Bu kapsamda 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, hafta sonu sahilde yürüyüş, piknik, spor gibi etkinliklerin yapılması geçici bir süreliğine yasaklandı. Çan Belediyesi ise, 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Çanlı müzisyenlerden oluşan bir grup, müzik çalarak Çan sokaklarını gezdi Müzisyenler dinletiyle evde kalanlara moral verdi. Etkinlik, Çan'da yaşayanlardan tam not aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çanlı bir grup müziseyeninin Çan sokaklarında verdiği mini konserden genel görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇAN(Çanakkale),

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Antalya'da mehter takımından moral konseri ve 'evde kal' çağrısı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde belediyeye bağlı Mehter Takımı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek moral konseri verdi. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in de eşlik ettiği Mehter Takımı konserinde vatandaşa 'evde kal' çağrısı da yapıldı.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, tüm ilçede sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de 'evde kalın' çağrısı yaptı. Maske ve eldiven takan Mehter Takımı üyeleri, geleneksel kıyafetleriyle 'Korkuteli evde kal' diyerek tura başlayıp, evlerinden çıkamayanlar için çeşitli marşları seslendirdi. Marşları duyan genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından alkışlarla ve dualarla mehtere eşlik etti.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı'na; Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa evde kalmaları ve hijyen kurallarına uymaları mesajlarını içeren pankartlarla eşlik etti.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Mehter Takımı tarafından yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehter Takımı'nın yola çıkmasıMehter Takımı ve balkonlarına çıkan vatandaşlarMehter Takımı'nın marş söylemesiBalkonda alkışlayanlarDetaylar

HABER: Adem DURMAZ- KAMERA: KORKUTELİ (Antalya),

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Malatya'da metruk bina çöktü

MALATYA'da, 2 katlı metruk bina aniden çökerken, AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan olup, olmadığını kontrol için hassas dinleme yaptı. Yıkıntı altında kalan olmadığı anlaşılınca enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Oruç Sokak'ta bulunan 2 katlı kullanılmayan bina, bir anda çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken bina altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmek amacıyla hassas dinleme yaparken, şu ana kadar yıkıntı altında kalan olmadığını belirledi. Enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "13 araç ve personelimizle olay yerine geldik. AFAD'a da haber ettik. AFAD ile beraber enkaza müdahale ediyoruz. İçeride birinin olabileceği söylendi. Onun için biz sesli dinleme yaptık. Şu anda arkadaşlar içeri girmeye çalışıyorlar. Muhtarın da ifadesine göre, içeride kimse olmadığını biliyoruz ama biz bütün tedbirleri alarak önce canlı var mı, yok mu onu tespit ettik" dedi.

Ekiplerin, enkaz kaldırma çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Duvarın çökme anıEkiplerden görüntüEnkaz kaldırma çalışmasıAFAD, itfaiye ve polis ekipleriÇöken binaHanifi Acar röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Seyyar tatlıcı girdiği ırmakta boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat (55) girdiği ırmakta boğuldu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Sorgun Mahallesi Titreyengöl yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, ırmağa girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramaların ardından Mehmet Canpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Canpolat'ın cenazesi sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldıktan sonra savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı gören bir kişi, Mehmet Canpolat'ın elbisesiyle ırmağa yürüyerek girdiğini, uyarmalarına rağmen boyunu aşana kadar yürüyüp boğulduğunu söyledi. Seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat'ın Manavgat'ta yalnız yaşadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenazenin incelenmesi-Irmaktan görüntü

-Cenazenin götürülmesi

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: DHA